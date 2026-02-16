Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία. Χορήγηση Βραβείων Αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει τη χορήγηση των Βραβείων Αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη» ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Το βραβείο χορηγείται από τα έσοδα της δωρεάς της Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και/ή μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης για δημοσίευση κατά το προηγηθέν ακαδημαϊκό έτος απονομής του βραβείου ως πρώτος συν-συγγραφέας (first author) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας.

Η Dr Ζωή Δημητριάδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Φοίτησε στο Γυμνάσιο-Λύκειο του Αμερικανικού Κολλεγίου «ANATOLIA» και πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, από το οποίο αποφοίτησε με «Άριστα». Ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Μάνατζμεντ στο London School of Economics and Political Science (LSE) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και την Πρακτική της στην Ελβετία, στην Πολυεθνική Εταιρία Viscosuisse AG, θυγατρική του Ομίλου Rhone Poulenc (νυν Aventis).

Υπηρέτησε ως Λέκτωρ – Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) και ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Μετά την αφυπηρέτησή της έχει ευεργετήσει με δωρεές γνωστά κοινωφελή ιδρύματα της Πατρίδας μας όπως επίσης και κάποια διακεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με σκοπό να βραβευθούν άριστοι φοιτητές και να ωφεληθούν οικονομικά αδύναμοι φοιτητές και άτομα ΑμεΑ.

Το βραβείο αριστείας «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη» συνοδεύεται από χρηματικό ποσό δύο χιλιάδων ευρώ(€2,000.00) για κάθε βραβευθέντα.

Οι δικαιούχοι του βραβείου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 είναι οι: Βάια Σταματοπούλου, Παρθένα Φωτιάδου, Κωνσταντίνος Φρουδάς, Νικολέτα Μπιζύμη και Αντώνιος Σαρικάς.



Η Νικολέτα Μπιζύμη αποφοίτησε το 2016 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με άριστα, και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου, τις οποίες ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση.

Κατόπιν, εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή (ΔΔ) στο Εργαστήριο Μελέτης της Αιμοποίησης με επικεφαλής την Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, στο πεδίο της ογκοανοσολογίας με επίκεντρο τα μυελικά κατασταλτικά κύτταρα (myeloid-derived suppressor cells, MDSCs) στη χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία (chronic idiopathic neutropenia, CIN), για την οποία έλαβε για τρία ακαδημαϊκά έτη την υποτροφία του κληροδοτήματος «Μαρία Μιχαήλ Μανασάκη».

Αποτελέσματα του έργου της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους. Στο άρθρο «Characterization of myeloid-derived suppressor cells in the peripheral blood and bone marrow of patients with chronic idiopathic neutropenia. HemaSphere vol. 8,9 e70005. doi:10.1002/hem3.70005» παρουσιάζονται βασικά αποτελέσματα της ΔΔ της Νικολέτας Μπιζύμη.

Οι ασθενείς με CIN αποδείχθηκε ότι παρουσιάζουν στο αίμα τους MDSCs σε μειωμένα ποσοστά και με παθολογική λειτουργία σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Τα δεδομένα της μελέτης ανέδειξαν για πρώτη φορά τον πιθανό ρόλο των κυττάρων αυτών στην παθοφυσιολογία της CIN και την πιθανή συμβολή τους ως εκ τούτου στη διατήρηση της φλεγμονής που χαρακτηρίζει αυτή τη νόσο.

Επομένως, τα MDSCs μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικούς θεραπευτικούς στόχους στη CIN, που έως τώρα παραμένει μια νόσος με ασαφή παθοφυσιολογία και λιγοστές και μη ειδικές θεραπευτικές επιλογές.

Η Ρένια Φωτιάδου αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ), αποκτώντας ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Στη συνέχεια, εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του ίδιου τμήματος.

Ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ένα από τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορά στην αξιοποίηση βιο-αποβλήτων, όπως αυτά που προκύπτουν από τη βιομηχανία ελαιολάδου, με στόχο την ανάκτηση βιοδραστικών συστατικών – και ιδιαίτερα βιοφαινολών – στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Η μελέτη της με τίτλο «Valorization of Olive Pomace Using Ultrasound-Assisted Extraction for Application in Active Packaging

Films» (10.3390/ijms25126541), η οποία υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του ΠΙ, αναδεικνύει τη δυνατότητα χρήσης εκχυλισμάτων από στερεά παραπροϊόντα ως φυσικών ενισχυτικών σε μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων. Σε αυτή την θεματική, στα πλαίσια του Μαραθωνίου Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» – Hackathon 2025, η ιδέα Agrio BioSolutions, που αφορούσε και την ενζυμική αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών παραπροϊόντων με συντονίστρια την ίδια, κατέκτησε το 3ο βραβείο.

Ο Κωνσταντίνος Φρουδάς ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, η οποία χρηματοδοτείται από το ευρωπαικό πρόγραμμα MOST-H2 (Horizon Europe), ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμων μεταλλο-οργανικών δικτύων (MOF), με εξαιρετικά υψηλό πορώδες, ικανά για την αποτελεσματική αποθήκευση υδρογόνου, με στόχο την χρήση του ως εναλλακτικό καύσιμο.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής του δραστηριότητας έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Αναγνώριση της εξαιρετικής ερευνητικής του πορείας αποτελεί η βράβευσή του με ποικίλες υποτροφίες συμπεριλαμβανομένης της υποτροφία του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» και υποτροφίας χορηγούμενης από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Η εργασία “Expanding the Reticular Chemistry Building Block Library toward Highly Connected Nets: Ultraporous MOFs Based on 18-Connected Ternary, Trigonal Prismatic Superpolyhedra” J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 13, 8961–8970 (doi:10.1021/jacs.3c12679) αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας οικογένειας υλικών τύπου MOF, τα οποία απαρτίζονται από καινοτόμα μεταλλο-οργανικά πολύεδρα υψηλής συνδεσιμότητας και ικανοποιούν τις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις για αποθήκευση υδρογόνου (11.6 wt%, 41.4 g L-1 σε κρυογενικές συνθήκες).

Τα δικαιώματα των εν λόγω υλικών προστατεύονται μέσω ευρωπαϊκής πατέντας. Η έρευνα αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την εφαρμογή της Δικτυωτής Χημείας στην κατασκευή καινοτόμων MOF με ρυθμιζόμενη πορώδη δομή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών για μελλοντικές εφαρμογές.

Ο Αντώνιος Σαρικάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Υπολογιστική Χημεία από το ίδιο Τμήμα. Η εργασία του με τίτλο «Gas adsorption meets deep learning: voxelizing the potential energy surface of metal-organic frameworks» αξιοποιεί μεθόδους βαθιάς μάθησης για τη πρόβλεψη προσρόφησης αερίων, επιταχύνοντας την ανακάλυψη νέων μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων (MOFs) με επιθυμητές ιδιότητες.

Ως Διδακτορικός φοιτητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Γεωργίου Φρουδάκη, αναπτύσσει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για τη στοχευμένη ανακάλυψη και σχεδιασμό νέων MOFs, επιτρέποντας τη δημιουργία υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες για ποικίλες εφαρμογές.

Η Βάγια Σταματοπούλου είναι Eξειδικευόμενη στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές

σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2017 και ειδικεύτηκε στην Πνευμονολογία-Φυματιολογία στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ(2020-2025). Πραγματοποίησε την διδακτορική της διατριβή στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του ΠαΓΝΗ, με κύριο επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Εντατικής Ιατρικής κ.

Δημήτριο Γεωργόπουλο και συνεπιβλέπουσες την Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής

κ. Ε. Ακουμιανάκη και την Καθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής κ. Κ. Βαπορίδη. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής μελέτησε προοπτικά την οδηγό διαπνευμονική πίεση σε υποβοηθούμενο μοντέλο αερισμού PAV+. H εργασία της με τίτλο “Driving pressure of respiratory system and lung stress in mechanically ventilated patients with active breathing”

(Crit Care. 2024; 28(1):19. Published 2024 Jan 12 doi: 10.1186/s13054-024-04797-3) επικεντρώθηκε στην μελέτη της μηχανικής φόρτισης των πνευμόνων σε ασθενείς με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) κατά την πρώιμη μετάβαση από ελεγχόμενο σε αναλογικά υποβοηθούμενο μοντέλο αερισμού PAV+.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μηχανική φόρτιση των πνευμόνων ανευρέθη σπάνια σε επιβλαβή όρια, ενώ παρατηρήθηκε ενεργοποίηση των εκπνευστικών μυών, φαινόμενο το οποίο οδήγησε σε υποεκτίμηση της πραγματικής πνευμονικής φόρτισης. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της προσεκτικής ερμηνείας των δεικτών πνευμονικής φόρτισης κατά τη διάρκεια του μηχανικού αερισμού με υποβοηθούμενο μοντέλο λόγω της δραστηριότητας των αναπνευστικών μυών, και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς εφαρμογής του μηχανικού αερισμού.