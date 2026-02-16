Ομάδα ενδυνάμωσης από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «EQUAL»

Ομάδα ενδυνάμωσης με επωφελούμενα άτομα του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Χανίων πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, στο Δημαρχείο Χανίων, με την αρωγή του ΚΕΜ, στο πλαίσιο του προγράμματος «EQUAL» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και έχει ανατεθεί στον European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Κατερίνας Δρακοπούλου, μέλους της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και πολύτιμη συνεργάτιδα του ΚΕΜ Χανίων, με στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων/ουσών και την ουσιαστική καταγραφή των εμπειριών τους.

Σκοπός της ομάδας ήταν η διερεύνηση και αποτύπωση της πρόσβασης των επωφελούμενων στα βασικά τους δικαιώματα, η ανάδειξη των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, καθώς και η αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε νομική συνδρομή, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων που τυχόν θίγονται.

Το έργο «EQUAL» εστιάζει στη στρατηγική δικαστική προσφυγή ως ένα διαχρονικά ισχυρό εργαλείο υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως τα φυλετικοποιημένα άτομα και άτομα με αναπηρία και επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση πολιτικών και νομικών πλαισίων, καθώς και στη δημιουργία νομικών προηγουμένων που προωθούν ουσιαστικές και δομικές κοινωνικές αλλαγές.

Οι κοινότητες αυτές αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως διακρίσεις, περιορισμένη πρόσβαση σε νομικούς πόρους, έλλειψη διαθέσιμων δικηγόρων και χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Το έργο στοχεύει στη γεφύρωση αυτών των κενών, ενδυναμώνοντας τις κοινότητες ώστε να υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινοτήτων και διασφαλίζοντας ότι νομικά εργαλεία, όπως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται ισότιμα.

Παράλληλα, το έργο επιδιώκει την ενίσχυση της στρατηγικής δικαστικής δράσης και της χάραξης πολιτικής, ώστε να αντανακλούν καλύτερα τις κοινές ανάγκες και προκλήσεις περιθωριοποιημένων ομάδων στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι εταίροι του έργου εκπροσωπούν δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στελέχη κοινοτικής ανάπτυξης και φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.