Ενισχύεται το πρόγραμμα διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων: Παραδόθηκε στο ΜΑΙΧ ο πρώτος μηχανικός κομποστοποιητής του Δήμου Χανίων

Στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η παράδοση του πρώτου από τους έξι μηχανικούς κομποστοποιητές που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων, προκειμένου να χορηγηθούν σε δημόσιες δομές και φορείς που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

Πρόκειται για μηχανικό κομποστοποιητή διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, με δυναμικότητα επεξεργασίας έως 400 λίτρα ή 200 κιλά την εβδομάδα.

Την παράδοση πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Μιχάλης Τσουπάκης ενώ σε δηλώσεις που ακολούθησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κ. Τσουπάκης αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία του Δήμου Χανίων με το ΜΑΙΧ επισημαίνοντας:

«Σήμερα, εδώ στο ΜΑΙΧ παραδίδουμε τον πρώτο από τους έξι κομποστοποιητές που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων. Πρόκειται για μια λύση που βασίζεται στη φυσική διαδικασία της κομποστοποίησης, αξιοποιώντας τη θερμότητα και την περιστροφική κίνηση του δοχείου, χωρίς απαίτηση άλλης πηγής ενέργειας, ώστε να μειώσουμε ουσιαστικά τον όγκο των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν στους χώρους ταφής, να περιορίσουμε το κόστος αποκομιδής και να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ, Γιώργος Μπαουράκης επεσήμανε: «Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, δεν πετάμε τίποτα, τα χρησιμοποιούμε όλα. Στην ουσία ότι δεν χρησιμοποιείται από την κουζίνα, θα γίνεται κομπόστ. Αυτό, σε συνεργασία με τα ειδικά σχολεία, που έχουμε συνεργασία στον Νομό Χανίων θα αξιοποιείται και θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή φρούτων και στην παραγωγή άλλων προϊόντων» ενώ υπογράμμισε τη συνεργασία του ΜΑΙΧ με τον Δήμο Χανίων σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων.

Στις τεχνικές λεπτομέρειες και τη λειτουργία του κομποστοποιητή αναφέρθηκε η Νίκη Μπλιάτζα, στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων: «Ο μηχανικός κομποστοποιητής μπορεί να διαχειριστεί υπολείμματα τροφών, όπως μαγειρεμένα ή ωμά κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, καθώς και απορρίμματα κήπου. Το παραγόμενο κομπόστ είναι έτοιμο σε 14 ημέρες και, μετά από σύντομη περίοδο ωρίμανσης, μπορεί να αξιοποιηθεί με ασφάλεια».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους.