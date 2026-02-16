Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης κυρίως στα Δυτικά και Νότια τμήματα της Κρήτης για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους, όπως:

• Έγκαιρη απομάκρυνση από υπόγειους, παραθαλάσσιους ή παραποτάμιους χώρους
• Τροποποίηση προγράμματος μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias
όπως και στο CivilCrete Τάλως App
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete
https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
100 ΕΛΑΣ
108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη, ο νέος...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, πραγματοποίησε σήμερα,...

Λευτέρης Αυγενάκης:Ενότητα και συντονισμός για τα μεγάλα...

0
Κοινή γραμμή για λειψυδρία, ΒΟΑΚ και βιώσιμες μεταφορές Με πρωτοβουλία...

Στον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη, ο νέος...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, πραγματοποίησε σήμερα,...

Λευτέρης Αυγενάκης:Ενότητα και συντονισμός για τα μεγάλα...

0
Κοινή γραμμή για λειψυδρία, ΒΟΑΚ και βιώσιμες μεταφορές Με πρωτοβουλία...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη, ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST