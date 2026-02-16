Αναζήτηση
Στον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη, ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, παρόντες ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλης Κοτσιφάκης.

Ο Δήμαρχος Χανίων, καλωσορίζοντας τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή στο γραφείο του, του ευχήθηκε κάθε επιτυχία και δύναμη στα νέα του καθήκοντα, επισημαίνοντας τη διαχρονικά στενή συνεργασία του Δήμου Χανίων με την Ελληνική Αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο κ. Σημανδηράκης αναφέρθηκε στην επικείμενη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας το αμέσως επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας.

Από την πλευρά του, ο Υποστράτηγος διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο για τις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνομίας σε ζητήματα τήρησης της νομιμότητας και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας στα Χανιά, αλλά και συνολικά στην Κρήτη. Παράλληλα, εξέφρασε τη βούλησή του να σταθεί αρωγός και υποστηρικτής των πρωτοβουλιών του Δήμου που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
