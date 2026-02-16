Λευτέρης Αυγενάκης:Ενότητα και συντονισμός για τα μεγάλα έργα και τη θωράκιση του Ηρακλείου

Κοινή γραμμή για λειψυδρία, ΒΟΑΚ και βιώσιμες μεταφορές

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Βουλευτών του Νομού Ηρακλείου, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη και του Προέδρου της ΔΕΥΑΗ Γιώργου Βουρεξάκη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις στρατηγικής σημασίας προκλήσεις για το Ηράκλειο και συνολικά τον Νομό: τη διαχείριση της λειψυδρίας, την πορεία υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και την προοπτική ανάπτυξης μέσου σταθερής τροχιάς σε επόμενο στάδιο.

Σε δήλωσή του, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε:

«Η σημερινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου και ανέδειξε τρία κομβικά ζητήματα που καθορίζουν την ποιότητα ζωής, την αναπτυξιακή προοπτική και την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρώτο και απολύτως κρίσιμο ζήτημα είναι η λειψυδρία. Η πόλη του Ηρακλείου ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις, ενώ κατά τη θερινή περίοδο η πρόκληση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για ολόκληρο τον Νομό. Πρόκειται για θέμα ζωτικής σημασίας, το οποίο από εδώ και στο εξής απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συντονισμό.

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν ήδη ορίσει συντονιστή των πέντε συναρμόδιων Υπουργείων, τον κ. Δημήτρη Πολίτη. Έχει προχωρήσει η απαραίτητη προεργασία ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, βασισμένο στο master plan της ολλανδικής εταιρείας HVA. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και εντός της επόμενης εβδομάδας.

Θα ακολουθήσει δημόσιος διάλογος, ώστε να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που τέθηκαν και σήμερα από τον Δήμαρχο. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που κινείται με ρεαλισμό και αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων, ώστε το Ηράκλειο να θωρακιστεί έγκαιρα ενόψει καλοκαιριού.

Σε ό,τι αφορά τον ΒΟΑΚ, οι εξελίξεις είναι ταχείες. Η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου διατυπώθηκε με πληρότητα και τεκμηρίωση και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Συντασσόμαστε με κάθε θέση που υπηρετεί το συμφέρον των δημοτών και ενισχύει την ασφάλεια και την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου μας. Πρόκειται για έργο εθνικής σημασίας, που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών και των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών της Κρήτης.

Παράλληλα, η συζήτηση για τη μελλοντική ανάπτυξη μέσου σταθερής τροχιάς εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας, που οφείλουμε να προετοιμάσουμε με σοβαρότητα και προοπτική».

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη ενότητας, θεσμικής συνεργασίας και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου και του Νομού απαιτούν καθαρές αποφάσεις, σαφή χρονοδιαγράμματα και αποτελεσματική υλοποίηση.

Το Ηράκλειο χρειάζεται σχέδιο, συνεννόηση και πράξεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε με ευθύνη και συνέπεια.