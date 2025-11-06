Δήμος Μινώα Πεδιάδας:«Μεταξύ ουρανού και γης – Η Παπούρα ζητά σωτηρία»- Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου

«Μεταξύ ουρανού και γης – Η Παπούρα ζητά σωτηρία»- Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδας στις 12:00 το μεσημέρι

Με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διοργανώνει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, εκδήλωση αφιερωμένη στην παρουσίαση της ταυτότητας του μοναδικού Μνημείου στο λόφο της Παπούρας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνέχεια της παρουσίασης που είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, όπου η επικεφαλής της ανασκαφής, αρχαιολόγος Δανάη Κοντοπόδη, είχε παρουσιάσει σε επιστημονικούς φορείς και κοινό τα πρώτα συμπεράσματα για τη σπουδαία μνημειακή κατασκευή, στο λόφο Παπούρα. Στο Καστέλλι, η κ. Κοντοπόδη θα παρουσιάσει εκ νέου τα αποτελέσματα της ανασκαφής και την ταυτότητα του Μνημείου, στο ύψωμα Παπούρα, αναδεικνύοντας την αρχαιολογική σημασία και αξία του αλλά και την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει καλωσόρισμα και χαιρετισμούς από τους παρευρισκόμενους φορείς, ομιλία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, παρουσίαση από την υπεύθυνη της ανασκαφής κ. Δανάη Κοντοπόδη, παρεμβάσεις των μελών της ανασκαφικής ομάδας, οι οποίοι θα μεταφέρουν στο κοινό την εμπειρία τους από την ανασκαφική διαδικασία στην Παπούρα, ενώ θα ολοκληρωθεί με μουσικό μέρος από τοπικούς καλλιτέχνες.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αρχαιολογικού Τουρισμού του Πέστουμ, στη νότια Ιταλία, η Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο «Αρχαιολόγος της Παλμύρας» για το μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα στην Παπούρα, ως την καλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 2024.