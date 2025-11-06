Ηράκλειο:Η αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου Γόρτυνας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση-ανάδειξη Ρωμαϊκού Ωδείου Γόρτυνας, Φάση Α΄: αποκατάσταση στοάς και συντήρηση Μεγάλης Επιγραφής» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Μεγάλη Επιγραφή ή Κώδικας της Γόρτυνας, ο αρχαιότερος σωζόμενος νομοθετικός κώδικας στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος αι. π.Χ.), βρίσκεται στον οπίσθιο τοίχο του μεγαλύτερου κυκλικού διαδρόμου του Ρωμαϊκού Ωδείου. Η σημερινή κατάστασή της είναι κρίσιμη λόγω φθορών.

Το έργο εστιάζει στην προστασία του μνημείου και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη. Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση και στερέωση της μεγάλης επιγραφής. Την αποκατάσταση, στερέωση και στεγάνωση της θολωτής στοάς του Ωδείου. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της πληροφόρησης, με αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση νέων πινακίδων (και σε γραφή Braille) και τη δημιουργία επιφάνειας για ψηλάφηση με απόσπασμα της Επιγραφής.

Με την υλοποίηση του έργου, η Περιφέρεια Κρήτης συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη ενός μοναδικού μνημείου της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.