Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμή και Μνήμη στον Καρδουλιανό για τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής και παρουσίαση του 8ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώμιον»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ,στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη στον Καρδουλιανό, η καθιερωμένη σεμνή τελετή Τιμής και Μνήμης, καθώς και επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, κ.κ. Ανδρέα για τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του 8ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώμιον».

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μπελενιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Συμιανάκης.

Εκπροσωπώντας το Δήμαρχο, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μπελενιώτης απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας την ιστορική σημασία του χωριού, το οποίο φιλοξένησε 18 προσφυγικές οικογένειες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

«Το χωριό κουβαλάει τις μνήμες των χαμένων πατρίδων, μαζί με τον πολιτισμό, την αδιάκοπη προσπάθεια επιβίωσης και προκοπής, τους χορούς και τα Μικρασιάτικα τραγούδια, τη χριστιανική πίστη και την αδούλωτη ψυχή των κατατρεγμένων γιατί η ιστορία της Μικράς Ασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού».

Συνεχάρη τον Σύλλογο Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού που συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, κρατώντας ζωντανές τις μνήμες που θυμίζουν τις αλησμόνητες πατρίδες και ζωντανεύουν άλλες εποχές του Ελληνισμού.

Με αφορμή μάλιστα την παρουσίαση του 8ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώμιον», μιας έκδοσης που ξεκίνησε το 2018, ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια, με την πεποίθηση ότι αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και πολύτιμη πηγή γνώσης για τον τόπο, χρηματοδοτώντας εξ’ ολοκλήρου το 8ο τεύχος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση του 8ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού Εγκώμιον» από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καλογεράκη, την εκπαιδευτικό και εικαστικό Αργυρώ Λυραράκη και την ιδιωτική υπάλληλο Ζωγραφία Τακού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και των Πολιτιστικών Συλλόγων Αποστόλων, Μπιτζαριανού και Σμαρίου. Παραβρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι των Μικρασιατικών Συλλόγων Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία».