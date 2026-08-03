Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Ξεκίνησε το 3ο Θεματικό Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Ο Κύκλος του Πολιτισμού»

Παρουσία πλήθους κόσμου και αφιέρωμα στην Παπούρα, ξεκίνησε το 3ο Θεματικό Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Ο Κύκλος του Πολιτισμού»- Το πρόγραμμα της Τρίτης 4 Αυγούστου

Με τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 1 Αυγούστου το 3ο θεματικό Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού», με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας – Μέρος Β΄». Πρώτος σταθμός του Φεστιβάλ που διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με τη συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου, ήταν η Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι,

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ο «Κύκλος του Πολιτισμού», φωτίζει σημαντικές ιστορικές περιόδους, μνημεία και πολιτιστικά αποθέματα του τόπου που πολλές φορές βρίσκονται δίπλα μας, αλλά δεν έχουμε την ευκαιρία να τα γνωρίσουμε σε βάθος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μνημείο της Παπούρας, χαρακτηρίζοντας το μοναδικής σημασίας που οφείλει να προστατευθεί και να αναδειχθεί, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της περιοχής και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν.

«Το αεροδρόμιο στο Καστέλλι μπορεί να είναι ασφαλές και λειτουργικό, με τα ραντάρ σε άλλη καταλληλότερη θέση και ταυτόχρονα ένα Μνημείο επιβλητικό, σήμα κατατεθέν για τον τόπο, να είναι προστατευμένο και επισκέψιμο! Για το λόγο αυτό ο Δήμος,

από την πρώτη στιγμή, αξιοποίησε κάθε θεσμικό και επιστημονικό εργαλείο που είχε στη διάθεσή του. Καταθέσαμε εναλλακτικές προτάσεις, συνεργαστήκαμε με επιστήμονες και τεχνικούς συμβούλους, απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη.

Σήμερα, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναμένουμε την απόφαση, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Με την ίδια, όμως, σταθερότητα παραμένει και η θέση μας που λέει ξεκάθαρα ότι η Παπούρα πρέπει να προστατευθεί, πρέπει να ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του μνημείου όπως και η μελλοντική επισκεψιμότητα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη με τη σειρά της, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην έναρξη του Φεστιβάλ και τους προσκάλεσε να συμμετάσχουν ενεργά στις σημαντικές και όμορφες δράσεις του «Κύκλου του Πολιτισμού» που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι το Φεστιβάλ αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού ανοιχτή σε όλους.

Στο επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δρ. Βασιλική Συθιακάκη και η υπεύθυνη της ανασκαφής, αρχαιολόγος Δανάη Κοντοπόδη, παρουσίασαν τα μέχρι σήμερα δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη σπουδαιότητα του μνημείου και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για τη μελέτη του.

Η βραδιά πλαισιώθηκε από χορευτικό δρώμενο του Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ομίλου «Ερφαλής», με τη συμμετοχή των μουσικών Νίκου Χναράκη και Αποστόλη Κολιοραδάκη ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν η έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου και το δημιουργικό εργαστήριο «Η Παπούρα με ψηφίδες», που έδωσε στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το μνημείο μέσα από την τέχνη.

Οι εκδηλώσεις του 3ου Θεματικού Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού» συνεχίζονται την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, με σταθμούς το Καστέλλι, το Διαβαϊδέ και το Λιλιανό.

Πιο συγκεκριμένα στις 18.00 θα γίνει ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη (Διαβαϊδέ), από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στις 19.00 ακολουθεί επίσης ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Λιλιανό), από την Ελένη Κανάκη ενώ στις 20:00, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στην Πλατεία Μεϊντάνι, στο Καστέλλι με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει:

20:00: Διαδραστική παρουσίαση παρασκευής του γλυκού «Γάστριν» από τον Σύλλογο «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας».

20:30: Ομιλία με θέμα: «Σύμβολα και μοτίβα στην υφαντική τέχνη της Κρήτης», από τη Δρ. Φιλολογίας, συγγραφέα Αταλάντη Μιχελογιαννάκη.

21.00: Καντάδα και μουσική παράσταση με τοπικούς καλλιτέχνες.

– Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από παραγωγούς του Δήμου μας (λάδι, τυροκομικά, μέλι, αλλαντικά, κρασί, βότανα).

• Να σημειωθεί ότι για τη διευκόλυνση του κοινού, στις 17:30 θα αναχωρήσει λεωφορείο από το Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου με προορισμό τη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη (Διαβαϊδέ) και στη συνέχεια τη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Λιλιανό.

– Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

– Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Διαβαϊδέ, Σύλλογος «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας».