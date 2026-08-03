Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του προγράμματος «Αποσπερίδες»του Δήμου Ρεθύμνης

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του προγράμματος «Αποσπερίδες» που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού του δήμου μας, σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς σε οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης.

«Πρόκειται για εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο μέσα από αφήγηση, θέατρο σκιών και διαδραστικά παιχνίδια, να μεταφέρουν στα παιδιά και τους νέους ιστορίες, μύθους και παραδόσεις του δικού τους τόπου» όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας,

επισημαίνοντας την συμμετοχή καλλιτεχνών της πόλης που συμβάλλουν καταλυτικά στην αναβίωση των παραδοσιακών αποσπερίδων στα χωριά μας, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο θεσμό που στηρίζει τις παραδόσεις και την ιστορία του κάθε τόπου ξεχωριστά και μας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τα χωριά μας μέσα από τον Πολιτισμό.

Οι «Αποσπερίδες», οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο, συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου, καλώντας μικρούς και μεγάλους σε παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από τους Άθω Δανέλη και Τηλέμαχο Αθανασιάδη.

Ειδικότερα την Τρίτη 4 Αυγούστου θα δοθεί παράσταση στην Πηγή με το έργο «Η Πηγή της γνώσης». Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Κάτω Πόρο με το έργο «Το Μαγεμένο χαράκι». Την Τρίτη 11 Αυγούστου στο Όρος με την παράσταση «Ο πρώτος ήρωας» και την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Καλονύχτη με το έργο «Το στοιχειό της νύχτας». Οι παραστάσεις σκιών θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ και στους τέσσερις προαναφερόμενους οικισμούς.

Επίσης για την Τετάρτη 5 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί εκδήλωση με αφηγήσεις, ζωντανή μουσική και διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχοντική. Η ίδια εκδήλωση θα επαναληφθεί στην αυλή του Κέντρου Νέων της πόλης του Ρεθύμνου την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Και για τις δύο εκδηλώσεις η ώρα έναρξης είναι 7:30 το απόγευμα. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου χώρου στο Κέντρο Νέων Ρεθύμνου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην κα Αμάντα Γεραρχάκη, επικοινωνώντας μαζί της στο τηλέφωνο: 6934884047.

Διευκρινίζεται ότι η αντίστοιχη εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Λούτρα την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, ακυρώνεται με απόφαση του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού σε ένδειξη πένθους για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά του νότου του Ρεθύμνου.

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ σε όλες τις εκδηλώσεις ενώ συνεχής ενημέρωση για το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://politismos.rethymno.gr