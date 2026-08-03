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Δήμος Πλατανιά:“Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” που πραγματοποιεί και φέτος στις κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, για το επόμενο διάστημα συνεχίζεται ως εξής:

Δευτέρα 3 Αυγούστου
Αφράτα Κολυμπαρίου, πρώην Δημοτικό Σχολείο, ώρα 21:00

“Αστερίξ και Οβελίξ στον δρόμο για την Κίνα”, ταινία για όλους

Τρίτη 4 Αυγούστου
Μεσκλά Μουσούρων, Πηγή Νικολιανών , ώρα 21:00

“Σμιλεμένες ψυχές” , η ταινία-αφιέρωμα στον Ζιλιέν Γκριβέλ, Ελβετό οδοντίατρο, ο οποίος για 26 χρόνια θεράπευε αφιλοκερδώς τους χανσενικούς (λεπρούς) ασθενείς του νοσοκομείου “Αγία Βαρβάρα”

Παρασκευή 7 Αυγούστου
Πανέθημος Κολυμπαρίου, Πλατεία, ώρα 21:00

“Σμιλεμένες ψυχές” , η ταινία-αφιέρωμα στον Ζιλιέν Γκριβέλ, Ελβετό οδοντίατρο, ο οποίος για 26 χρόνια θεράπευε αφιλοκερδώς τους χανσενικούς (λεπρούς) ασθενείς του νοσοκομείου “Αγία Βαρβάρα”

Σάββατο 8 Αυγούστου
Βατόλακκος Μουσούρων, Δημοτικό Σχολείο, ώρα 21:00

“Ο Καραγκιόζης και το Ξενοδοχείο των Φαντασμάτων”
Παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με τον Νίκο Μπλαζάκη

Η είσοδος σε όλες οι εκδηλώσεις είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Οι εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” διοργανώνονται από τον Δήμο Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιούνται με τη συνεργασία των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το σύνολο των εκδηλώσεων στον Δήμο Πλατανιά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στον παρακάτω σύνδεσμο :
https://explorechania.gr/events/platanias

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Team Πολ. Κρήτης
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