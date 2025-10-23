Δήμος Μυλοποτάμου:“Nα μην αποκοπούν το Πάνορμο και το Μπαλί από τον νέο οδικό χάρτη της Κρήτης”

Eπαφές του δημάρχου Μυλοποτάμου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

“Nα μην αποκοπούν το Πάνορμο και το Μπαλί από τον νέο οδικό χάρτη της Κρήτης”: Eπαφές του δημάρχου Μυλοποτάμου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

Με συγκεκριμένες θέσεις, τεχνικά επιχειρήματα και με στόχο, όπως αναφέρει, την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό κ. Νίκο Ταχιάο, παρουσία στελεχών του Υπουργείου και του μελετητή του νέου ΒΟΑΚ.

Επισημα;iνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωσήφ Βουκάλη, ο Δήμαρχος κατέθεσε τεκμηριωμένο φάκελο και έθεσε ξεκάθαρα τη θέση του: να μην αποκοπούν το Πάνορμο και το Μπαλί από τον νέο οδικό χάρτη της Κρήτης.

Η δημοτική αρχή παρουσίασε με σαφήνεια τις επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη παράκαμψη των δύο κόμβων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για σημεία πρόσβασης, αλλά για ζωντανούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους που συνδέουν την ενδοχώρα με τον τουρισμό, την τοπική ανάπτυξη και τη λειτουργία του ίδιου του Δήμου. «Η αποκοπή αυτών των περιοχών από τον ΒΟΑΚ θα είναι πλήγμα όχι μόνο για τον Μυλοπόταμο, αλλά για ολόκληρη τη βόρεια Κρήτη», τόνισε ο Δήμαρχος.

Ειδικά για τον κόμβο Πανόρμου, ο Δήμος κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, που περιλαμβάνει:

• Επανεξέταση της υφιστάμενης χωροθέτησης,

• Κατασκευή παράλληλου δρόμου βόρεια του ΒΟΑΚ για την αποσυμφόρηση του οικισμού από βαρέα οχήματα,

• Δημιουργία δύο ημικόμβων (Ξερόκαμπος και Καλό Χωράφι), για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση υφιστάμενων και μελλοντικών τουριστικών μονάδων, χωρίς επιβάρυνση του αστικού ιστού.

Όσον αφορά τον κόμβο Μπαλίου, ο Δήμος ζήτησε τη διατήρησή του ως λειτουργικού κόμβου, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του για τη σύνδεση της ευρύτερης περιοχής με το βασικό οδικό δίκτυο.

Ο Δήμαρχος δεν περιορίστηκε σε διαπιστώσεις αλλά έθεσε στο τραπέζι εναλλακτικές λύσεις, ζητώντας διάλογο με τους μελετητές και τεχνική τεκμηρίωση σε κάθε απόφαση. Με μετρημένο αλλά σαφή λόγο, δήλωσε:

«Είμαστε εδώ όχι για να διεκδικήσουμε προνόμια, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι ο Μυλοπόταμος δεν θα μείνει πίσω. Χωρίς συνδέσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Το Πάνορμο και το Μπαλί είναι δυναμικά κύτταρα του Δήμου, και δεν παρακάμπτονται.»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τον Υφυπουργό κ. Ταχιάο να αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των αιτημάτων και να δεσμεύεται ότι θα εξεταστούν οι τεχνικές προτάσεις του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια μελετητική ομάδα.