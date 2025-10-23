ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Μυλοποτάμου:“Nα μην αποκοπούν το Πάνορμο και το Μπαλί από τον νέο οδικό χάρτη της Κρήτης”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Eπαφές του δημάρχου Μυλοποτάμου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

“Nα μην αποκοπούν το Πάνορμο και το Μπαλί από τον νέο οδικό χάρτη της Κρήτης”: Eπαφές του δημάρχου Μυλοποτάμου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

Με συγκεκριμένες θέσεις, τεχνικά επιχειρήματα και με στόχο, όπως αναφέρει, την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό κ. Νίκο Ταχιάο, παρουσία στελεχών του Υπουργείου και του μελετητή του νέου ΒΟΑΚ.

Επισημα;iνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωσήφ Βουκάλη, ο Δήμαρχος κατέθεσε τεκμηριωμένο φάκελο και έθεσε ξεκάθαρα τη θέση του: να μην αποκοπούν το Πάνορμο και το Μπαλί από τον νέο οδικό χάρτη της Κρήτης.

Η δημοτική αρχή παρουσίασε με σαφήνεια τις επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη παράκαμψη των δύο κόμβων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για σημεία πρόσβασης, αλλά για ζωντανούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους που συνδέουν την ενδοχώρα με τον τουρισμό, την τοπική ανάπτυξη και τη λειτουργία του ίδιου του Δήμου. «Η αποκοπή αυτών των περιοχών από τον ΒΟΑΚ θα είναι πλήγμα όχι μόνο για τον Μυλοπόταμο, αλλά για ολόκληρη τη βόρεια Κρήτη», τόνισε ο Δήμαρχος.

Ειδικά για τον κόμβο Πανόρμου, ο Δήμος κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση, που περιλαμβάνει:

• Επανεξέταση της υφιστάμενης χωροθέτησης,

• Κατασκευή παράλληλου δρόμου βόρεια του ΒΟΑΚ για την αποσυμφόρηση του οικισμού από βαρέα οχήματα,

• Δημιουργία δύο ημικόμβων (Ξερόκαμπος και Καλό Χωράφι), για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση υφιστάμενων και μελλοντικών τουριστικών μονάδων, χωρίς επιβάρυνση του αστικού ιστού.

Όσον αφορά τον κόμβο Μπαλίου, ο Δήμος ζήτησε τη διατήρησή του ως λειτουργικού κόμβου, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του για τη σύνδεση της ευρύτερης περιοχής με το βασικό οδικό δίκτυο.

Ο Δήμαρχος δεν περιορίστηκε σε διαπιστώσεις αλλά έθεσε στο τραπέζι εναλλακτικές λύσεις, ζητώντας διάλογο με τους μελετητές και τεχνική τεκμηρίωση σε κάθε απόφαση. Με μετρημένο αλλά σαφή λόγο, δήλωσε:

«Είμαστε εδώ όχι για να διεκδικήσουμε προνόμια, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι ο Μυλοπόταμος δεν θα μείνει πίσω. Χωρίς συνδέσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Το Πάνορμο και το Μπαλί είναι δυναμικά κύτταρα του Δήμου, και δεν παρακάμπτονται.»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τον Υφυπουργό κ. Ταχιάο να αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των αιτημάτων και να δεσμεύεται ότι θα εξεταστούν οι τεχνικές προτάσεις του Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια μελετητική ομάδα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο ΄΄Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές...

0
Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο «Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές...

Ελληνικός θρίαμβος στο Ρέθυμνο με το «χρυσό»...

0
Από το πόδι του Νίκου Χατζή γράφτηκε ο θρίαμβος...

Ρέθυμνο:Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο ΄΄Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές...

0
Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο «Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές...

Ελληνικός θρίαμβος στο Ρέθυμνο με το «χρυσό»...

0
Από το πόδι του Νίκου Χατζή γράφτηκε ο θρίαμβος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο ΄΄Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές στο Σχολείο ΄΄από το Κέντρο Πρόληψης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Συνάντηση Δημάρχων Μινώα Πεδιάδας και Βιάννου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο τα απορρίμματα, ζητήματα καθημερινότητας και ανάπτυξης των...

Άμεση σύλληψη ανήλικου κατηγορούμενου για κλοπές στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σε ημεδαπή ...

Δήμος Χανίων:«Move It Now» – Οδική ασφάλεια, σεβασμός στον δημόσιο χώρο και προώθηση βιώσιμης κινητικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Move It Now» - Οδική ασφάλεια, σεβασμός στον δημόσιο...

Αυγενάκης – Λιβάνιος – Νικολιδάκης: Συνάντηση για έργα υποδομής, αθλητικές εγκαταστάσεις και το ζήτημα της λειψυδρίας στον Δήμο Φαιστού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST