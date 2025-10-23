Ρέθυμνο:Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο ΄΄Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές στο Σχολείο ΄΄από το Κέντρο Πρόληψης

Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς με τίτλο «Νευροαναπτυξιακές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές στο Σχολείο:

Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών – Υποστήριξη Μαθητών»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, συνδιοργανώνει με τις Διευθύνσεις της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και την υποστήριξη του ΣΕΠΕΡ, ημερίδα με θέμα «Νευροαναπτυξιακές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές : Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών – Υποστήριξη μαθητών».

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στις 09.30 – 13.00, στο αμφιθέατρο του 2ου Δ.Σ Ρεθύμνου.

Σε μια εποχή, όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση των διαφοροποιημένων αναγκών των μαθητών τους, στόχος της ημερίδας είναι η κατανόηση και απομυθοποίηση των αναπτυξιακών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών διαταραχών, η υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, αλλά και της δημιουργίας ενός ασφαλούς πλαισίου – δικτύου, όπου θα μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες, προτάσεις και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός σχολείου που τους χωράει όλους.

Πρόγραμμα Ημερίδας:

09:30 – 10.00 Προσέλευση & Εγγραφές

10.00 – 10.20 Καλωσόρισμα

Σαρρής Μιχάλης, Πρόεδρος Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου

Καρβούνης Λάμπρος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Γκιργκινούδη Ελένη , Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και Ρεθύμνου

10:30 – 11.30 Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές: Αναγνώριση και αντιμετώπιση στο σχολικό πλαίσιο, Σαμιωτάκης Γεώργιος, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων – Ψυχοθεραπευτής

11.30- 12.30 Συναισθηματικές & Συμπεριφορικές Δυσκολίες στην Τάξη: ο ρόλος του Εκπαιδευτικού, Ψαθάκη Ελένη, ψυχολόγος ΚΕΔΑΣΥ Ρεθύμνου

12.30- 13.00 Συζήτηση – Παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης για τους εκπαιδευτικούς, Μπογά Ανδρονίκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου