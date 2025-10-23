Αυγενάκης – Λιβάνιος – Νικολιδάκης: Συνάντηση για έργα υποδομής, αθλητικές εγκαταστάσεις και το ζήτημα της λειψυδρίας στον Δήμο Φαιστού

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών ανάμεσα στον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο, τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη και τον Αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων του Δήμου Φαιστού Γιάννη Φασομυτάκη, με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Φαιστού και τις τοπικές κοινότητες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν σειρά θεμάτων που αφορούν:

• τις αστικές αναπλάσεις και την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών δήμων με δίκαιη χρηματοδότηση για έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών,

• τις αθλητικές εγκαταστάσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα και χρειάζονται άμεση παρέμβαση,

• καθώς και το πρόβλημα της λειψυδρίας, που πλήττει ολόκληρη την Κρήτη και αποτελεί πλέον εθνικό ζήτημα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου και της συντονισμένης δράσης για την προώθηση λύσεων, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει σταθερός υποστηρικτής των προσπαθειών του Δήμου Φαιστού για έργα ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο κ. Λιβάνιος επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για στήριξη των τοπικών κοινωνιών με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία και τη διάθεση συνεννόησης, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τη συντονισμένη δράση όλων των επιπέδων διοίκησης μπορούν να προχωρήσουν κρίσιμα έργα για τον τόπο.

Η συνάντηση έκλεισε σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας και κοινής βούλησης για να δοθούν λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν χρόνια τους δημότες του Δήμου Φαιστού.