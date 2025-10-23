ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:«Move It Now» – Οδική ασφάλεια, σεβασμός στον δημόσιο χώρο και προώθηση βιώσιμης κινητικότητας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Move It Now» – Οδική ασφάλεια, σεβασμός στον δημόσιο χώρο & προώθηση βιώσιμης κινητικότητας: Με επιτυχία η πρώτη συνάντηση στο Δημαρχείο Χανίων

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η πρώτη συνάντηση του Δήμου Χανίων με τους συνδιοργανωτές και τους φορείς που συμμετέχουν εθελοντικά στην πρωτοβουλία «Move It Now», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και ξεκινά φέτος δυναμικά και με κοινό όραμα.

Στη συνάντηση το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, η Διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλάρα, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γιώργος Ψαράκης, οι Αντιδήμαρχοι, Παιδείας, Αντώνης Βαρδάκης, Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Καλογριδάκης, Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, Πολεοδομίας, Νίκος Χαζιράκης, Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Νικηφοράκης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Μιχάλης Τσουπάκης, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και συλλογικοτήτων της πόλης.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους επεσήμανε πως σκοπός της πρωτοβουλίας είναι, σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, να εμφυσήσει στους μαθητές του Δήμου Χανίων, μέσω της εκπαίδευσης, την κουλτούρα της οδικής ασφάλειας, του σεβασμού στον δημόσιο χώρο και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Το «Move It Now» αποτελεί μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων, σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι φορείς της πόλης, δημόσιοι και ιδιωτικοί, πολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί, αθλητικοί και επιστημονικοί, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά, προσφέροντας γνώσεις, δράσεις, εμπειρία και δημιουργικότητα. Μέσα από εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, που θα υλοποιηθούν στα σχολεία που συμμετέχουν αλλά και μέσω παράλληλων δράσεων στην κοινότητα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ζωντανού δικτύου συμμετοχής και συνεργασίας.

Στόχος είναι η προώθηση του βαδίσματος ως υγιεινής και φιλικής προς το περιβάλλον μορφής μετακίνησης, η καλλιέργεια της αγάπης για το ποδήλατο και της κουλτούρας ασφαλούς ποδηλασίας, η ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών για ασφαλή κυκλοφορία και πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και η προαγωγή υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς με σεβασμό στους κανόνες και στους ανθρώπους γύρω μας.

Τον συντονισμό του προγράμματος έχει αναλάβει η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, Άννα Νεμπαυλάκη

