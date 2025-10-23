Άμεση σύλληψη ανήλικου κατηγορούμενου για κλοπές στο Ηράκλειο

Σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σε ημεδαπή

Συνελήφθη άμεσα χθες (22.10.2025) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (22.10.2025) άγνωστος ανήλικος προσέγγισε 80χρονη ημεδαπή η οποία εκινείτο πεζή και με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας, της αφαίρεσε την κάρτα τράπεζας και εν συνεχεία πραγματοποίησε ανάληψη χρηματικού ποσού 600 ευρώ και αγορές δυο συσκευών κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 630 ευρώ.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον ανήλικο ημεδαπό στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό και τις δυο συσκευές κινητών τηλεφώνων τα οποία και απέδωσαν στην ημεδαπή.

Επίσης, από τη διενεργηθείσα προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ο ανήλικος ταυτοποιήθηκε και για μία ακόμα περίπτωση κλοπής το Φεβρουάριο 2025, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν αφαιρεθεί από οικία ημεδαπής κοσμήματα συνολικής αξίας 1500 ευρώ.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονης ημεδαπής για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.