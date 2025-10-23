Ηράκλειο:Συνάντηση Δημάρχων Μινώα Πεδιάδας και Βιάννου

Στο επίκεντρο τα απορρίμματα, ζητήματα καθημερινότητας και ανάπτυξης των δύο όμορων Δήμων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, μεταξύ του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και του Δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη, παρουσία των Αντιδημάρχων Γιάννη Συμιανάκη και Θόδωρου Καρτσάκη, καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου Μιχάλη Σαμωνάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και διάθεση συνεργασίας, βρέθηκε το αίτημα του Δήμου Βιάννου για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απορριμμάτων του, από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αρκαλοχωρίου προς τον ΧΥΤΑ Χερσονήσου, με την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Πέραν του βασικού θέματος, οι Δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος που άπτονται της καθημερινότητας και της ανάπτυξης των δύο όμορων Δήμων. Και οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυση κοινών προβλημάτων και τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου διεκδικήσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.