Δήμος Χερσονήσου:Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές

Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές
στον Δήμο Χερσονήσου

Στο Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα & υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές» (αρ. μελέτης 39/2023), συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 €.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρη Μπάτση και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.», κ. Ιωσήφ Μαρινάκη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), στο πλαίσιο του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και αφορά την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των δικτύων του Δήμου.

«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού έργου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν ακραία καιρικά φαινόμενα» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με συνέπεια και σχεδιασμό, ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου μας και προστατεύουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζουμε με έργα ουσίας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
