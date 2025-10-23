Δήμος Χερσονήσου:Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε»

Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε» στον Δήμο – Αναβολή εκδήλωσης στο Λιμένα Χερσονήσου

Συνεχίζεται στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το πρόγραμμα «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε» που διοργανώνουν ο Δήμος Χερσονήσου και ο ΕΣΔΑΚ. Στο πλαίσιο των δράσεων, ο συνεργάτης του Δήμου Χερσονήσου κι εκπρόσωπος της ΕΤΑΜ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, κ. Θοδωρής Πανουτσόπουλος, έχει ήδη παρουσιάσει τον οδηγό διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο Δημοτικό Σχολείο του Κοκκίνη Χάνι και σε σχολικές μονάδες του Μοχού.

Το ενδιαφέρον ωστόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ήδη μεγάλο, οπότε προγραμματίζονται νέες εκδηλώσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης. Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο Γυμνάσιο Επισκοπής.

Στο μεταξύ, η προγραμματισμένη για σήμερα 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.30 εκδήλωση στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, σε διοργάνωση του Δήμου και του ΕΣΔΑΚ αναβάλλεται, για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

«Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ξεκινά από το σχολείο και διαμορφώνει συνειδητοποιημένους πολίτες του αύριο» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Μέσα από το πρόγραμμα “Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε”, επενδύουμε στη γνώση, την υπευθυνότητα και την αλλαγή νοοτροπίας. Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την ενεργή συμμετοχή τους. Συνεχίζουμε με συνέπεια και όραμα για έναν Δήμο πιο καθαρό, πιο πράσινο, πιο βιώσιμο».