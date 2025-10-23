ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα,ζωοκλοπή και κακοποίηση ζώων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής και ευζωίας ζώων συντροφιάς στο Λασίθι

Συνελήφθησαν χθες (22.10.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις ημεδαποί κατηγορούμενοι για τις κατά περί περίπτωση παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων , της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής και περί ευζωίας ζώων συντροφιάς στο Λασίθι.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την πάταξη της εγκληματικότητας ,της παράνομης οπλοφορίας και κατοχής αλλά και την πρόληψης και καταπολέμηση της ζωοκλοπής, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (22.10.2025) το πρωί έρευνες στα ποιμνιοστάσια τριών ημεδαπών (26χρονου,25χρονου και 49χρονου) σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
• Πιστόλι με γεμιστήρα
• -26- φυσίγγια
• -22- κάλυκες

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία στους ανωτέρω για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής για αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων καθώς και των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς ενώ επιβλήθηκαν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.

