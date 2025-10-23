ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:«Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «28ης Οκτωβρίου 1940» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνωνΠαρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας
10:40
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων

11:00 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &
Κατάθεση στεφάνων
10:30 Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, Νηπιαγωγείου -Δημοτικού Σχολείου Σκινέ-Φουρνέ, Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου-Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού.

ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ
09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου
09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων

ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ
09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Σκινέ
09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στο Σκινέ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων
Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο -Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ
09:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά
10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Πολεμικό Καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων

ΓΕΡΑΝΙ
09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου
10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο κάτω Γεράνι

ΜΑΛΕΜΕ
10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων

