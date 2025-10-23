Δήμος Πλατανιά:«Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «28ης Οκτωβρίου 1940» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων (πλατεία Βουκολιών) & Κατάθεση στεφάνωνΠαρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών & του Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας

10:40

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη & Κατάθεση στεφάνων

11:00 Παρέλαση Μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ταυρωνίτη & του Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων &

Κατάθεση στεφάνων

10:30 Παρέλαση μαθητών με συμμετοχή του Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, Νηπιαγωγείου -Δημοτικού Σχολείου Σκινέ-Φουρνέ, Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου-Βατόλακου & Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού.

ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ

09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου

09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων

ΣΚΙΝΕ-ΦΟΥΡΝΕ

09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμόρφωση Σωτήρος στο Σκινέ

09:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στο Σκινέ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Κολυμβάρι

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων & Κατάθεση Στεφάνων

Παρέλαση αντιπροσωπίας μαθητών από τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το Νηπιαγωγείο -Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου και το Γυμνάσιο-Λύκειο Κολυμβαρίου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ

09:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισας στη Σπηλιά

10:15 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ηρώων στη Σπηλιά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Πολεμικό Καταφύγιο στο χώρο της Εκκλησίας & Κατάθεση στεφάνων

ΓΕΡΑΝΙ

09:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο κάτω Γεράνι

ΜΑΛΕΜΕ

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Μάλεμε

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων