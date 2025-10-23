ΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κόλπο με τα «ακτημονικά αγροτεμάχια» και οι αποζημιώσεις των Κρητικών για τον Daniel

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μία νέα μέθοδο, μέσω των λεγόμενων «ακτημονικών αγροτεμαχίων», τα μέλη του κυκλώματος που εξάρθρωσε χθες η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερναν να εξαπατούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.

Τυπικά, τα ακτημονικά αγροτεμάχια διανέμονται με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειών σε αγρότες που δεν έχουν ιδιόκτητη γη.

Από την έρευνα για την υπόθεση προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 τα μέλη του εγκληματικού δικτύου εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλοντας πλαστές αποφάσεις της Περιφέρειας που τους εμφάνιζαν ως κατόχους ακτημονικών αγροτεμαχίων για τα οποία στη συνέχεια διεκδικούσαν και λάμβαναν αποζημιώσεις.

Λευκές σελίδες
Για την ακρίβεια, δεν πλαστογραφούσαν καν τις σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας αλλά στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των αιτήσεων του οργανισμού στο σχετικό πεδίο για τα ακτημονικά αγροτεμάχια αναρτούσαν… λευκές σελίδες.

Το διάτρητο σύστημα του Οργανισμού εκλάμβανε τις λευκές σελίδες ως γνήσιες αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειών και εν συνεχεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε την εκταμίευση της επιδότησης.

Κρητικοί για τον… Daniel
Τα μέλη του κυκλώματος όμως πέτυχαν να εξαπατήσουν τον Οργανισμό και μέσω της διαδικασίας αποζημιώσεων για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία λόγω Daniel.

Με ποιον τρόπο; Δήλωναν ψευδώς ότι είχαν μισθώσει και καλλιεργούσαν εκτάσεις που βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές. Με αυτόν τον τρόπο εισέπρατταν αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διαπιστώθηκε ότι κάτοικος Ρεθύμνου πήρε το 2024 σημαντικό χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν καλλιέργειές του στην κοινότητα της Γλαύκης, στη Λάρισα.https://www.kathimerini.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χερσονήσου:Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε»

0
Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε» στον Δήμο –...

Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα,ζωοκλοπή και κακοποίηση...

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση...

Δήμος Χερσονήσου:Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε»

0
Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε» στον Δήμο –...

Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα,ζωοκλοπή και κακοποίηση...

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με συνδιοργανωτή το Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Επόμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά:«Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελληνικός θρίαμβος στο Ρέθυμνο με το «χρυσό» πέναλτι του Χατζή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το πόδι του Νίκου Χατζή γράφτηκε ο θρίαμβος...

Δήμος Χερσονήσου:Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι δράσεις «Μειώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Ανακυκλώνουμε» στον Δήμο –...

Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα,ζωοκλοπή και κακοποίηση ζώων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση...

Δήμος Πλατανιά:«Πρόγραμμα εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «28ης Οκτωβρίου 1940» ΣΤΟ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST