ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κόλπο με τα «ακτημονικά αγροτεμάχια» και οι αποζημιώσεις των Κρητικών για τον Daniel

Με μία νέα μέθοδο, μέσω των λεγόμενων «ακτημονικών αγροτεμαχίων», τα μέλη του κυκλώματος που εξάρθρωσε χθες η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερναν να εξαπατούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.

Τυπικά, τα ακτημονικά αγροτεμάχια διανέμονται με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειών σε αγρότες που δεν έχουν ιδιόκτητη γη.

Από την έρευνα για την υπόθεση προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 τα μέλη του εγκληματικού δικτύου εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλοντας πλαστές αποφάσεις της Περιφέρειας που τους εμφάνιζαν ως κατόχους ακτημονικών αγροτεμαχίων για τα οποία στη συνέχεια διεκδικούσαν και λάμβαναν αποζημιώσεις.

Λευκές σελίδες

Για την ακρίβεια, δεν πλαστογραφούσαν καν τις σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας αλλά στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των αιτήσεων του οργανισμού στο σχετικό πεδίο για τα ακτημονικά αγροτεμάχια αναρτούσαν… λευκές σελίδες.

Το διάτρητο σύστημα του Οργανισμού εκλάμβανε τις λευκές σελίδες ως γνήσιες αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειών και εν συνεχεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε την εκταμίευση της επιδότησης.

Κρητικοί για τον… Daniel

Τα μέλη του κυκλώματος όμως πέτυχαν να εξαπατήσουν τον Οργανισμό και μέσω της διαδικασίας αποζημιώσεων για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία λόγω Daniel.

Με ποιον τρόπο; Δήλωναν ψευδώς ότι είχαν μισθώσει και καλλιεργούσαν εκτάσεις που βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές. Με αυτόν τον τρόπο εισέπρατταν αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διαπιστώθηκε ότι κάτοικος Ρεθύμνου πήρε το 2024 σημαντικό χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν καλλιέργειές του στην κοινότητα της Γλαύκης, στη Λάρισα.https://www.kathimerini.gr/