Ηράκλειο:Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με συνδιοργανωτή το Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνδιοργανώνει τρεις σημαντικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, σε συνεργασία με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους Αποστόλους και στο Καστέλλ, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου για το ιστορικό αποτύπωμα της περιόδου του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και τους αγωνιστές της Κρητικής Αντίστασης, μέσα από ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, αφηγήσεις και επιστημονική τεκμηρίωση.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους Αποστόλους Πεδιάδος, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 11:30 π.μ., στην Αίθουσα ψυχαγωγίας – καφενείο Μανόλη Μανωλαράκη. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών, με θέμα: «Αποστολιανοί στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Η περίπτωση του Νικολάου Ι. Πετροδασκαλάκη».

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη συμμετοχή των Αποστολιανών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, ενώ θα γίνει ειδική αναφορά στη ζωή και τη δράση του Νικολάου Ι. Πετροδασκαλάκη, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητάς του και της προσφοράς του στην πατρίδα.

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Καστέλλι, επίσης την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 6:00 μ.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Καστελλίου. Διοργανώνεται από το Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου και τον Σύλλογο Γονέων, με θέμα: «Τρεις Ιστορίες σε γκρίζο χρώμα. Μπαλτζάκης Ελευθέριος, Μπιτζαράκης Γεώργιος, Χαραλαμπάκης Γεώργιος».

Πρόκειται για μια συγκινητική παρουσίαση αφιερωμένη στη μνήμη τριών τοπικών αγωνιστών, μέσα από ιστορίες που αναδεικνύουν το ανθρώπινο πρόσωπο της Ιστορίας και τιμούν τη θυσία τους.

Τέλος, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 5:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Αίθουσα «Μανόλη Καρέλλη» (πρώην Ανδρόγεω), επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Αγωνιστές της Κρητικής Αντίστασης την περίοδο της ναζιστικής κατοχής:

Η εκτέλεση των πέντε (27 Οκτωβρίου 1943)». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση (ΕΜΕΓΛΟ) και το Οπτικοακουστικό Αρχείο Ελληνικής Προφορικής και Τοπικής Ιστορίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και των Δήμων Ηρακλείου, Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσίων.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν μια ευκαιρία να αποδοθεί φόρος τιμής σε εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα ιδανικά της πατρίδας, διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη και την ιστορική συνέχεια του τόπου μας.