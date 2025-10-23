Έρευνα: Η θέση του θεάτρου στο Ρέθυμνο του σήμερα

Οι κάτοικοι του Ρεθύμνου καλούνται να συμμετάσχουν σε μια σημαντική και πρωτότυπη έρευνα, σχετικά με τη θέση που κατέχει το θέατρο στη ζωή των πολιτών.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής μελέτης της Ρεθεμνιώτισσας διδάκτορος Θεατρολογίας Άννας Τζανιδάκη, με επιστημονικό σύμβουλο τον καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εμμανουήλ Σειραγάκη.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, διαρκεί μόλις 5 λεπτά, και απευθύνεται σε όλους – είτε παρακολουθούν θέατρο, είτε όχι.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο, πατώντας εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxcCh8v_NrpQL21yyokBNzVlDRqh3WKluljerXI4Z–17JFA/viewform?fbclid=IwY2xjawM-M0VleHRuA2FlbQIxMQABHiDIuuNebg5f6tV6jBc93PoPc5ETSpLfbXEYwNzdxSholfXtkx9huQ_Upm3C_aem_94ksdTFcGimyb2wh7hA3rw

Παρακαλούμε πολύ, σας προτρέπουμε να κοινοποιήσετε το ερωτηματολόγιο σε φίλους και γνωστούς, είτε βλέπουν, είτε δε βλέπουν συχνά θέατρο, ώστε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και εκπροσώπηση του κοινού.