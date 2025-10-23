ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Έρευνα: Η θέση του θεάτρου στο Ρέθυμνο του σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι κάτοικοι του Ρεθύμνου καλούνται να συμμετάσχουν σε μια σημαντική και πρωτότυπη έρευνα, σχετικά με τη θέση που κατέχει το θέατρο στη ζωή των πολιτών.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής μελέτης της Ρεθεμνιώτισσας διδάκτορος Θεατρολογίας Άννας Τζανιδάκη, με επιστημονικό σύμβουλο τον καθηγητή Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εμμανουήλ Σειραγάκη.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, διαρκεί μόλις 5 λεπτά, και απευθύνεται σε όλους – είτε παρακολουθούν θέατρο, είτε όχι.
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο, πατώντας εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxcCh8v_NrpQL21yyokBNzVlDRqh3WKluljerXI4Z–17JFA/viewform?fbclid=IwY2xjawM-M0VleHRuA2FlbQIxMQABHiDIuuNebg5f6tV6jBc93PoPc5ETSpLfbXEYwNzdxSholfXtkx9huQ_Upm3C_aem_94ksdTFcGimyb2wh7hA3rw

Παρακαλούμε πολύ, σας προτρέπουμε να κοινοποιήσετε το ερωτηματολόγιο σε φίλους και γνωστούς, είτε βλέπουν, είτε δε βλέπουν συχνά θέατρο, ώστε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και εκπροσώπηση του κοινού.

12 χρόνια Σχολείο Θεάτρου: Γνώρισε την τέχνη του Θεάτρου σήμερα! Εγγραφές έως 28 Οκτωβρίου!
Ηράκλειο:Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με συνδιοργανωτή το Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
