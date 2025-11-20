ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης στα Παλαιά Ρούματα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

“Εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης στα Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλατανιά”

Ο Δήμος Πλατανιά και η Δημοτική Κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ., στο Μνημείο Πεσόντων, στην Πλατεία Παλαιών Ρουμάτων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
• 11:30 π.μ. Έναρξη Τελετής
• Επιμνημόσυνη Δέηση
• Ομιλία από τον κ. Ιωάννη Σκαλιδάκη, Ιστορικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
• Προσκλητήριο Πεσόντων
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Εθνικός Ύμνος
• Λήξη Τελετής

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
