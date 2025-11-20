Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης στα Παλαιά Ρούματα

“Εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης στα Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλατανιά”

Ο Δήμος Πλατανιά και η Δημοτική Κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ημέρας της Εθνικής Αντίστασης, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ., στο Μνημείο Πεσόντων, στην Πλατεία Παλαιών Ρουμάτων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

• 11:30 π.μ. Έναρξη Τελετής

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Ομιλία από τον κ. Ιωάννη Σκαλιδάκη, Ιστορικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής

• Εθνικός Ύμνος

• Λήξη Τελετής