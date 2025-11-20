Ηράκλειο : Έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις Πατσίδες

ΠΑΤΣΙΔΕΣ 2025 ” ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ”

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΤΣΙΔΕΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων σας προσκαλεί στην έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις Πατσίδες! Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 19.00 η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Πατσίδων!!

Υποδεχόμαστε από τις 18.00 τον Άγιο Βασίλη με το έλκηθρο και τα Ξωτικά του,τους Ήρωες της Ντίσνευ, ο Stich και η Angel το Ξωτικό των Χριστουγέννων για να γράψουν μαζί με τα παιδιά γράμματα στον Άγιο Βασίλη μας!

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και χριστουγεννιάτικη ανυπομονησία! Ώρα έναρξης δραστηριοτήτων 18.00!

Παρουσιάζει η παρουσιάστρια του Super 90,4 Αναστασία Τορνεσάκη και η γνωστή τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρουσιάστρια και μαγείρισσα της καρδιάς μας Νεκταρία Κοκκινάκη Μουσική Χορός,παιχνίδια,δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους! Άφθονα Κεράσματα για μικρούς και μεγάλους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων!! Μετά τις 21.00 ακολουθεί μεγάλο πάρτυ με τον D.J. Νίκο Σαραβάκο!!

