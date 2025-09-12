Δήμος Πλατανιά:Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου με έδρα τα Καμισιανά

“Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου με έδρα τα Καμισιανά, του Δήμου Πλατανιά”

Με την παρουσία παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και προσωπικού του Σταθμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο καθιερωμένος Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου που λειτουργεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.).

Η τελετή έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο του Σταθμού, παρουσία του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Χρήστου Αρχοντάκη και του Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Π. κ. Αντωνίου Καπνισάκη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Καπνισάκης Αντώνης «.. καλοσώρισε τους γονείς και ευχήθηκε για μια καλή, δημιουργική και γεμάτη χαμόγελα σχολική χρονιά, με υγεία για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους…»

Στη τελετή παραβρέθηκε και ο Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Δημητρίος Ανθούσης.