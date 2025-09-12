Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικράτησε εγκάρδιο κλίμα, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράζουν την εκτίμησή τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για τη διαχρονική στήριξη στις δράσεις και στις προσπάθειες του Συνδέσμου. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και ζητήματα κοινωνικής μέριμνας και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η κα Λιονή υποδέχτηκε θερμά τα μέλη του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει η προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην κοινωνία και εξέφρασε τη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για περαιτέρω στήριξη και συνεργασία.

Στην αντιπροσωπεία του Συνδέσμου συμμετείχαν:

• Φωτάκης Γιώργος, Πρόεδρος ΔΣ

• Λιονής Ευάγγελος, Γραμματέας ΔΣ

• Μπερνιδάκης Γιώργος, Ταμίας ΔΣ

• Λαμπαρδάκης Νίκος, Αντιπρόεδρος ΔΣ

• Πελοπονήσιος Αργύρης, Μέλος ΔΣ

• Τζανουδάκης Μιχάλης, Μέλος ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευχαρίστησε την κα Αντιπεριφερειάρχη για τη θερμή φιλοξενία και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος των μελών του Συνδέσμου αλλά και της τοπικής κοινωνίας.