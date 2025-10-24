Δήμος Πλατανιά:Το “Τέλος Ανθεκτικότητας” στο επίκεντρο Ευρωπαϊκού και Εθνικού διαλόγου.

Επιβεβαίωση μιας δίκαιης διεκδίκησης και πολυετούς προσπάθειας, του Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σαφή αναγνώριση, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, της σημασίας του Τέλους Ανθεκτικότητας ως εργαλείου στήριξης των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και της ανταποδοτικότητας που οφείλεται στις Τοπικές κοινωνίες, μέσω των Δήμων, για την όχληση που επιφέρει η έντονη τουριστική δραστηριότητα και η αναγκαιότητα δημιουργίας ανάλογων υποδομών

Η προσπάθεια αυτή «δικαιώνεται» σήμερα με την επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δια του Επιτρόπου κ. Τζιτζικώστα, η οποία αναγνωρίζει ρητά ότι οι τουριστικοί φόροι αποτελούν μηχανισμό τοπικής ενίσχυσης, που μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των περιοχών {EL E-002183/2025

Απάντηση του κ. Τζιτζικώστα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.10.2025)……

1. Εντός του πλαισίου της ΕΕ για τις δημοσιονομικές πολιτικές, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να θεσπίζουν φόρους, να τους τροποποιούν και να αποφασίζουν σχετικά με την κατανομή των συλλεγόμενων πόρων μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών ή δημοτικών αρχών. Οι τουριστικοί φόροι τείνουν να εισπράττονται σε δημοτικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν και οι πρακτικές διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Οι τουριστικοί φόροι μπορούν να στηρίξουν την οικονομία στη μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις (βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών σε όλους τους τομείς των ταξιδιών).

Από το 2018, ο Δήμος Πλατανιά, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Μαλανδράκη, πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση της πρότασης για τη μετατροπή του πρώην Φόρου Διαμονής και μετέπειτα σε Τέλος Ανθεκτικότητας, με ανταποδοτικό και τοπικό χαρακτήρα, ώστε να αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και να χρηματοδοτεί δράσεις υποδομών, υποστήριξης τουριστικού προϊόντος, πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές,

Η πρόταση αυτή, που έχει λάβει την ομόφωνη στήριξη της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ Κρήτης και του Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), αποτέλεσε αντικείμενο συνεχούς διεκδίκησης και θεσμικού διαλόγου:

• Με επαφές στις Βρυξέλλες, όπου ο Δήμαρχος Πλατανιά παρουσίασε το αίτημα μας στον Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, εξηγώντας πως το Τέλος, όπως εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών και έχει τοπικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα και προκαλώντας ερώτηση του, στο Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Με συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας του Ελ.Δ.Α.Π. με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, όπου τέθηκε εκ νέου το αίτημα θεσμοθέτησης της απόδοσης του Τέλους στους Δήμους, ως προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

• Και πρόσφατα, με παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο συνάντησης με το ΔΣ του Ελ.Δ.Α.Π, όπου ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου και του Δικτύου για την απόδοση του 60% του Τέλους στους Δήμους και τη δημιουργία ειδικού προγράμματος ανθεκτικών έργων, με το υπόλοιπο 40%

• Με παρεμβάσεις προς τις Ελληνικές Κυβερνήσεις, ήδη από το 2018.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης δήλωσε ότι «…με επιμονή, συνέπεια και τεκμηρίωση, καταφέραμε να αναδείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ζήτημα δίκαιης αναδιανομής, που αφορά όχι μόνο τον Δήμο Πλατανιά αλλά το σύνολο των δήμων της χώρας.

Η αναγνώριση της σημασίας του Τέλους Ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί επιβεβαίωση μιας δίκαιης διεκδίκησης και μιας διαρκούς και συλλογικής προσπάθειας. Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα, διεκδικώντας τη θεσμική του κατοχύρωση και την αξιοποίησή του για έργα ανθεκτικότητας, προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές μας κοινωνίες…»

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να φτάσει μακριά όταν υπάρχει όραμα, επιμονή και συνεργασία. Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να πρωτοστατεί, με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα στη διαμόρφωση πολιτικών που υπηρετούν τη δικαιοσύνη, την ανθεκτικότητα και την τοπική ανάπτυξη.