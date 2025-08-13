Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση χρηματοδότησης του έργου Αξιοποίησης Γεώτρησης ΤΚ Αρχοντικής

Μετά από συντονισμένες ενέργειες το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε την χρηματοδότηση προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου για την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη Δ.Δ. Αρχοντικής Δήμου Ρεθύμνης».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 100.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η υλοποίηση του θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και για την βελτίωση των παροχών υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Αρχοντικής, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Με την χρηματοδότηση αυτή ολοκληρώνεται η Β΄ φάση αξιοποίησης της νέας γεώτρησης, η ανόρυξη της οποίας χρηματοδοτήθηκε παλαιότερα και υλοποιήθηκε από πόρους του ίδιου προγράμματος ύψους 100.000€.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και ο Πρόεδρος της, Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης απευθύνουν θερμές ευχαριστίες:

• Στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα προς τον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια για την απόφαση χρηματοδότησης της πράξης καθώς επίσης προς τον Υφυπουργό κ. Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη για τις ενέργειες που κατέβαλαν ως προς την ένταξη του έργου στο Εθνικό πρόγραμμα Ανάπτυξης.

• Επίσης, προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την συνδρομή του στην προώθηση του σημαντικού έργου.

«Η συνεργασία και η στήριξη αυτών των φορέων αποδεικνύουν στην πράξη τη σημασία της συντονισμένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Ρέθυμνο» σημείωσε με την ευκαιρία ο Δήμαρχος κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης για να συμπληρώσει, ότι «οι προσπάθειες ενίσχυσης των υδατικών πόρων του δήμου μας παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας».