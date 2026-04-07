Δήμος Ρεθύμνης : Κλείνουν Προσωρινά οι Δημόσιες Τουαλέτες του Δημοτικού Κήπου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι οι δημόσιες τουαλέτες που βρίσκονται επί της οδού Δημητρακάκη, στην ανατολική πλευρά του Δημοτικού Κήπου, θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές λόγω προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου και επικινδυνότητας πρόκλησης ατυχήματος στους χρήστες.

H Τεχνική Yπηρεσία του Δήμου θα διερευνήσει τη δυνατότητα προσωρινής αποκατάστασης προκειμένου να καταστούν ασφαλείς και να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Ρεθύμνης έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με ποσόν της τάξης των 470.006,77 € για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση – βελτίωση πλατειών, οδών και επισκευή δημόσιων τουαλετών εμπορικού κέντρου (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης (Open Mall)», το οποίο έχει εντάξει στο Τεχνικό του Πρόγραμμα και πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεσή του. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η πλήρης ανακατασκευή – ανακαίνιση των εν λόγω δημόσιων τουαλετών.