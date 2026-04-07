Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στο πασχαλινό παζάρι του ΚΔΗΦΑμεΑ “Δικαίωμα στη Ζωή” Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και συνεργάτες του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Tο πασχαλινό παζάρι του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό επισκέφθηκαν, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης και Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης, εργαζόμενοι του Δήμου, όπως και αρκετός κόσμος, προχωρώντας στις πασχαλινές τους αγορές και στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο, τη Δράση του Κέντρου.

Το παζάρι φιλοξένησε τις όμορφες δημιουργίες των παιδιών και του προσωπικού του ΚΔΗΦΑμεΑ “Δικαίωμα στη Ζωή” Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, συνομίλησαν με το προσωπικό Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή», εκφράζοντας την εκτίμηση και τα θερμά τους συγχαρητήρια για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν καθημερινά, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα αντάλλαξαν ευχές για Καλό Πάσχα, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για όλους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα δρομολογίων ηλεκτρικών λεωφορείων του Δήμου Χανίων για τη Μεγάλη Παρασκευή
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης : Κλείνουν Προσωρινά οι Δημόσιες Τουαλέτες του Δημοτικού Κήπου
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST