Στο πασχαλινό παζάρι του ΚΔΗΦΑμεΑ “Δικαίωμα στη Ζωή” Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και συνεργάτες του

Tο πασχαλινό παζάρι του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό επισκέφθηκαν, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης και Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης, εργαζόμενοι του Δήμου, όπως και αρκετός κόσμος, προχωρώντας στις πασχαλινές τους αγορές και στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο, τη Δράση του Κέντρου.

Το παζάρι φιλοξένησε τις όμορφες δημιουργίες των παιδιών και του προσωπικού του ΚΔΗΦΑμεΑ “Δικαίωμα στη Ζωή” Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, συνομίλησαν με το προσωπικό Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή», εκφράζοντας την εκτίμηση και τα θερμά τους συγχαρητήρια για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν καθημερινά, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα αντάλλαξαν ευχές για Καλό Πάσχα, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για όλους.