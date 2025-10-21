Δήμος Ρεθύμνης:Κλειστή η οδός Ειρήνης στα Περιβόλια λόγω εργασιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δημότες και τις δημότισσες ότι η οδός Ειρήνης, στην περιοχή των Περιβολίων, από σήμερα (Τρίτη, 21 Οκτωβρίου) θα παραμείνει κλειστή, λόγω εργασιών αποκατάστασης καθίζησης του οδοστρώματος.

Η απόφαση για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς η υφιστάμενη καθίζηση καθιστά το σημείο επικίνδυνο. Οι εργασίες θα συνεχισθούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητεί την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και παρακαλεί για τη συμμόρφωση τους στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν στην περιοχή.