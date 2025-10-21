ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Κλειστή η οδός Ειρήνης στα Περιβόλια λόγω εργασιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δημότες και τις δημότισσες ότι η οδός Ειρήνης, στην περιοχή των Περιβολίων, από σήμερα (Τρίτη, 21 Οκτωβρίου) θα παραμείνει κλειστή, λόγω εργασιών αποκατάστασης καθίζησης του οδοστρώματος.

Η απόφαση για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς η υφιστάμενη καθίζηση καθιστά το σημείο επικίνδυνο. Οι εργασίες θα συνεχισθούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητεί την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και παρακαλεί για τη συμμόρφωση τους στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν στην περιοχή.

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινού με τον Πρέσβη Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα Arif Mammadov
ΕΛΜΕΠΑ: Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
