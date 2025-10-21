ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Πρέσβη Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα Arif Mammadov

Με τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα Arif Mammadov συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια το πρωί της Τρίτης 21/10.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν οι άριστες σχέσεις της Ελλάδας με το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και η στρατηγική εξωστρέφειας του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.

Στη συζήτηση διατυπώθηκε και από τις δύο πλευρές η ειλικρινής πρόθεση να ενισχυθούν οι σχέσεις και οι συνεργασίες, δίνοντας έμφαση στους νευραλγικούς τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, μέσα από την δημιουργία μιας κοινής τοπικής ατζέντας όπως πρότεινε ο Αλέξης Καλοκαιρινός.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

