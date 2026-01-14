Δήμος Ρεθύμνης:Νέα χρηματοδότηση ύψους740.000 Ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Ρεθύμνης εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια ύψους 740.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το σημαντικό αυτό ποσό θα διατεθεί σε παράπλευρους δρόμους της οδού Κονδυλάκη, συνεχίζοντας τα έργα διαμόρφωσης ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Μασταμπά.

Για την νέα χρηματοδότηση ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης απευθύνει ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση και τον Γ.Γ. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σάββα Χιονίδη για την έγκριση του έργου και την εξασφάλιση των πόρων.

Επίσης, ο κ. Δήμαρχος απευθύνει ευχαριστίες προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την συμβολή του και σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Ρεθύμνης.