ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Νέα χρηματοδότηση ύψους740.000 Ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια ύψους 740.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το σημαντικό αυτό ποσό θα διατεθεί σε παράπλευρους δρόμους της οδού Κονδυλάκη, συνεχίζοντας τα έργα διαμόρφωσης ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Μασταμπά.

Για την νέα χρηματοδότηση ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης απευθύνει ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση και τον Γ.Γ. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σάββα Χιονίδη για την έγκριση του έργου και την εξασφάλιση των πόρων.

Επίσης, ο κ. Δήμαρχος απευθύνει ευχαριστίες προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την συμβολή του και σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Ρεθύμνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μανώλης Χνάρης : «Σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις...

0
Το μείζον ζήτημα των σοβαρών και συστηματικών καθυστερήσεων στην...

Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ΚΕΠ Ρεθύμνου...

0
Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ΚΕΠ Ρεθύμνου που...

Μανώλης Χνάρης : «Σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις...

0
Το μείζον ζήτημα των σοβαρών και συστηματικών καθυστερήσεων στην...

Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ΚΕΠ Ρεθύμνου...

0
Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ΚΕΠ Ρεθύμνου που...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ΚΕΠ Ρεθύμνου παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου
Επόμενο άρθρο
Μανώλης Χνάρης : «Σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις γνωματεύσεων ειδικής αγωγής – Ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα στο ν. Ρεθύμνης»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST