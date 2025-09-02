Δήμος Ρεθύμνης:Νοσταλγία, συναισθήματα και ανακοινώσεις αναβάθμισης στον «Χρυσό Αιώνα» του Κήπου

Μέσα σε κλίμα έντονων αναμνήσεων, νοσταλγίας, αλλά και σημαντικών ανακοινώσεων πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η εκδήλωση εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού και Βοτανικού Κήπου Ρεθύμνου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των αρχών του Νομού Ρεθύμνης, ενώ ιδιαίτερη συναισθηματική νότα προσέδωσε η παρουσία της Άρτεμης Παπαδάκη, εγγονής του αείμνηστου Δημάρχου Ρεθύμνου, Μενέλαου Παπαδάκη ο οποίος οραματίσθηκε τη δημιουργία του Κήπου που υλοποιήθηκε επί Δημαρχίας του αείμνηστου Τίτου Πετυχάκη.

Η κυρία Παπαδάκη που συνοδευόταν από τον σύζυγο της είναι επίσης κόρη του διαπρεπούς Ρεθυμνιώτη δικαστικού, πρώην Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και πρώτου Προέδρου του ΑΣΕΠ, Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή.

Στον χαιρετισμό του προς το κοινό, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης ανακοίνωσε δυο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει άμεσα ο Δήμος για τη βελτίωση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό αυτού του εμβληματικού τοπόσημου της πόλης, με την ευκαιρία του «Χρυσού Αιώνα» της λειτουργία του.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να καταθέσει προς το Πράσινο Ταμείο πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης έργου με προϋπολογισμό 500.00 ευρώ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Παιδικής Χαράς που βρίσκεται στον Κήπο και των χώρων πέριξ αυτής.

Παράλληλα ο Δήμος Ρεθύμνης θα προβεί σε σύνταξη μελέτης που θα αφορά τη συνολική αναβάθμιση του Πρασίνου και των υποδομών του Κήπου, έργο συνολικής δαπάνης 1.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης.

Ιδιαίτερο κύρος προσέδωσε στην επετειακή εκδήλωση η συμμετοχή των τριών κεντρικών ομιλητών, οι οποίοι παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία: ο καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Στέργιο Πυρίντσος («Δημοτικός Κήπος, ένα ανοικτό βοτανικό εργαστήρι στο Ρέθυμνο»), ο Δρ Παιδαγωγικής, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Χάρης Στρατιδάκης («Η ιστορία και το πλαίσιο των τεσσάρων πρώτων δημόσιων κήπων του Ρεθύμνου») και ο θεολόγος, ερευνητής και συγγραφέας Μάνος Γοργοράπτης («Μια βόλτα στον Δημοτικό Κήπο μας μέσα από φωτογραφίες και αποκόμματα του Τοπικού Τύπου από το 1919 και εντεύθεν»).

Την ευθύνη διοργάνωσης της εκδήλωσης είχε ο Δήμος Ρεθύμνης, εκ μέρους του οποίου απηύθυνε καλωσόρισμα προς τους παριστάμενους και ευχαριστίες προς τους συντελεστές, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης αδέσποτων ζώων, Γιώργος Παπαδόσηφος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Πρόδρομος, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου Κωνσταντίνος Σπανουδάκης και ο Πρόεδρος της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης, Μανούσος Κλάδος, ενώ αναγνώσθηκε μήνυμα του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτή Ρεθύμνης, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης στον κεντρικό περιπατητικό διάδρομο του Δημοτικού Κήπου λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Αναφορά στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους της πόλης μας» από τους Ρεθεμνιώτες καλλιτέχνες της ομάδας «Έλα να δεις».

Παράλληλα από τις 4 Ιουλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου στη βόρεια πλευρά, επί της Λεωφόρου Ηγουμένου Γαβριήλ, λειτουργεί Έκθεση παλαιών φωτογραφιών του Δημοτικού Κήπου.

Επίσης στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 100 ετών θα πραγματοποιηθούν άλλες δυο εκδηλώσεις/δράσεις εντός του Δημοτικού Κήπου:

 Συναυλία με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, της Δημοτικής Χορωδίας και της Χορωδίας CHORUS ’87 του Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνου, την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:45.

 Δενδροφύτευση από ομάδες εθελοντών και μέλη συλλόγων και φορέων της πόλης με την καθοδήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00.