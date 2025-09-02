Ηράκλειο:Ολοκλήρωση ορκωμοσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των 273 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου. Άνδρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα, έδωσαν τον όρκο τους και συνεχίζουν την πορεία τους στον χώρο της εκπαίδευσης, πλέον από την πλευρά του μόνιμου υπαλλήλου. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Μπελαδάκης Εμμανουήλ καλωσόρισε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς κάνοντας την εξής δήλωση:

«Με την επιλογή σας να υπηρετήσετε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αποδεικνύετε την αγάπη και την αφοσίωσή σας προς τα παιδιά και τη μόρφωσή τους. Η ορκωμοσία αποτελεί την απαρχή της θητείας σας ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Είμαι βέβαιος ότι με το πάθος, τις γνώσεις και την εμπειρία σας, θα συμβάλλετε τα μέγιστα στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Καλείστε να ανταποκριθείτε στον απαιτητικό και πολυσύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού και μέσα από τις δυσκολίες που ομολογουμένως υπάρχουν, να φέρετε εις πέρας την παιδαγωγική σας αποστολή, να εμπνεύσετε τους μαθητές σας και να τους οδηγήσετε με σταθερά βήματα στον δρόμο προς την κατάκτηση της γνώσης.

Για όσους δεν είστε από εδώ, σας καλωσορίζω στο Ηράκλειο και σας ενθαρρύνω να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε ένα μέρος με πλούσια ιστορία καθώς και να γίνεται ενεργό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Κλείνοντας, σας εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία και σας διαβεβαιώνω ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου θα είναι δίπλα σας, στηρίζοντας το έργο και την αποστολή σας.

Μαζί θα καταφέρουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας μία ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής μας. Καλή αρχή και πάλι».

Στους 273 μόνιμους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες σε Γενική και Ειδική Αγωγή. Συγκεκριμένα:

· 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ 06

· 18 εκπαιδευτικοί ΠΕ 08

· 10 εκπαιδευτικοί ΠΕ 11

· 92 εκπαιδευτικοί ΠΕ 60

· 50 εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 ΕΑΕ

· 1 εκπαιδευτικός ΠΕ 61

· 45 εκπαιδευτικοί ΠΕ 70

· 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 ΕΑΕ

· 32 εκπαιδευτικοί ΠΕ 71

· 1 εκπαιδευτικός ΠΕ 79.01

· 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ 86

· 9 εκπαιδευτικοί ΠΕ 91.01

· 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ 91.02

Αυτή η προσθήκη ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων αυξάνει την εκπαιδευτική μας κοινότητα και ενισχύει το έργο των εκπαιδευτικών προς όφελος των μαθητών. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των ονομάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, προκειμένου τα σχολεία μας να λειτουργούν κανονικά από την πρώτη κιόλας μέρα.