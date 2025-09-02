Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το έργο στερέωσης και στατικής αποκατάστασης του θαλάσσιου Τείχους προϋπολογισμού 2.200.000 €

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε την προκήρυξη της μεγάλης σωστικής παρέμβασης στο Μπεντενάκι

Την προκήρυξη για ένα από σημαντικότερα έργα προστασίας και ανάδειξης των Ενετικών Τειχών, το οποίο εντάσσεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου καθώς και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Πρόκειται για το έργο στερέωσης και στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών, όπου παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές, τοπικές καταρρεύσεις και υποσκαφές από τον έντονο κυματισμό, προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ, το οποίο καλύπτει το Μπεντενάκι στην περιοχή της παραλιακής, από την ιχθυόσκαλα (αρχή του μόλου) μέχρι το Λιμενικό Περίπτερο.

Σε δήλωσή του ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του έργου αλλά και στην καθοριστική σημασία και για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής, τονίζοντας: «Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την έναρξη των απαραίτητων εργασιών σε ένα μνημείο της πόλης μας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί.

Ταυτόχρονα όμως, πρόκειται για ένα έργο που είναι προαπαιτούμενο για μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στην περιοχή: Για το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής, το οποίο συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και οδηγεί στη δημιουργία μιας διπλής αστικής παραλίας στην απόληξη της Αγίας Τριάδας.

Ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί από τη Δημοτική μας Αρχή ως εμβληματικό και στρατηγικής σημασίας στην αναθεωρημένη ΣΒΑΑ, του οποίου εξασφαλίσαμε την πραγματοποίηση, έπειτα από σχετική απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Εξίσου σημαντικό είναι και το ότι η στερέωση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών, συναρθρώνεται και με το έργο ανάπλασης του συνόλου των Νεωρίων, προϋπολογισμού 10.100.000 ευρώ που έχουμε εντάξει στη ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και με την ανάπλαση της πλατείας των 18 Άγγλων. Και δημιουργείται έτσι μια σειρά καίριων παρεμβάσεων με έργα ύψους 18.000.000 ευρώ, τα οποία αλλάζουν ριζικά την όψη και βελτιώνουν την εικόνα του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου που περικλείεται από τα Ενετικά Τείχη.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης από την πλευρά του επεσήμανε: «Πρόκειται για το πρώτο από τα τέσσερα έργα που αλλάζουν το βόρειο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, στο οποίο και ξεκινάμε με καίριες παρεμβάσεις. Για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης / ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, ΣΒΑΑ Ηρακλείου – μεταφερόμενες πράξεις.

Ένα έργο που προκηρύξαμε αμέσως μόλις αναλάβαμε στον Δήμο Ηρακλείου την χερσαία ζώνη, το οποίο περιλαμβάνει την στερέωση και τη στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών, σε μια μεγάλη έκταση που έχουν παρατηρηθεί πολλές εκτεταμένες φθορές από τη θάλασσα. Ενώ είναι και προαπαιτούμενο για το άλλο σημαντικό έργο προστασίας και ανάδειξης της παραλίας του κόλπου του Δερματά. Επενδύουμε έτσι στα Τείχη, επενδύουμε στον πολιτισμό και διαχρονικά μεριμνούμε για την συντήρηση των σπουδαίων μνημείων μας.»

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ευχαριστεί για την άψογη συνεργασία το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, την Διαχειριστική Αρχή και την Μαρία Κασωτάκη, όλες και όλους τους συνεργάτες της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και την Ειδική Σύμβουλο Ρίτα Χαιρέτη για το αποτέλεσμα και αυτής της δράσης.

Επισημαίνεται ότι στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων καθώς και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 3η Οκτωβρίου 2025 και η περίοδος εκτέλεσης των εργασιών έχει οριστεί στους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης / ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 (ΣΒΑΑ Ηρακλείου – μεταφερόμενες πράξεις), από πιστώσεις της δράσης 5.1.3_he_1 – Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Στερέωση και Στατική Αποκατάσταση του Παραθαλάσσιου Τμήματος των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου», με Κωδικό ΟΠΣ 6011231.