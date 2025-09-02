ΕΛ.ΑΣ.: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της «μαφίας της Κρήτης» – Η μυστική συνάντηση και στιγμές που κατέγραψαν οι αστυνομικοί με τα ευρήματα που σοκάρουν

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντα και φωτογραφίες από την πολύμηνη επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης». Οι σκηνές σοκάρουν, αποτυπώνοντας συναλλαγές, μυστικές συναντήσεις και τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, που παρακολουθήθηκε βήμα-βήμα από την ΕΛ.ΑΣ.
Στο οπτικό υλικό καταγράφονται συναντήσεις σε απομονωμένα σημεία του νομού Χανίων, όπου πωλητές και πελάτες έδιναν ραντεβού για να ολοκληρώσουν παράνομες αγοραπωλησίες. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις των μελών της οργάνωσης και ελέγχοντας κομβικά σημεία της περιοχής.
Τα βίντεο αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και αποτέλεσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη δεκάδων εμπλεκομένων και την οριστική αποδόμηση της εγκληματικής δομής. Η δημοσιοποίηση του υλικού στοχεύει να αναδείξει τη μεθοδικότητα και τον βήμα-βήμα σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησαν στο εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα.
Η μυστική συνάντηση αστυνομικού με μέλη της «μαφίας της Κρήτης»
Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης», τα οποία περιλαμβάνουν καταγεγραμμένες συνομιλίες και υλικό παρακολούθησης.
Σύμφωνα με τις έρευνες, αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της ΥΔΕΕ Ρεθύμνου εμφανίζεται να είχε επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος, μάλιστα, συναντήθηκε μυστικά με ένα από τα μέλη του κυκλώματος, ενώ φέρεται να τους παρείχε πληροφορίες για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ.. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν τα μέλη της συμμορίας να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης.
Η μυστική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια στις αρχές Αυγούστου, καταγράφηκε από τους αστυνομικούς που παρακολουθούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Στο υλικό φαίνεται ότι οι δύο άνδρες προχώρησαν σε κινήσεις αντιπαρακολούθησης, επιλέγοντας σημεία με περιορισμένη ορατότητα και παρκάροντας τα οχήματά τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.
Μετά τη συνάντηση, η συμπεριφορά των μελών της οργάνωσης άλλαξε δραστικά. Απέφευγαν πλέον την τηλεφωνική επικοινωνία, προτιμώντας διά ζώσης συναντήσεις, ενώ άλλαξαν ακόμη και τους μεσάζοντες μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν τις παράνομες συναλλαγές τους.
Η αλλαγή αυτή επιβεβαιώνεται και από μεταγενέστερη καταγεγραμμένη συνάντηση, στις 15 Αυγούστου, όταν τρεις βασικοί πυρήνες της οργάνωσης συναντήθηκαν ξανά σε καφετέρια. Δύο από τα μέλη κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, ενώ το τρίτο επέβλεπε τον χώρο, παρακολουθώντας διακριτικά τη γύρω περιοχή.
Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το υλικό που έχει στη διάθεσή της, το οποίο αναμένεται να παίξει κρίσιμο ρόλο στη δικαστική έρευνα για την πλήρη αποδόμηση του εγκληματικού δικτύου.
