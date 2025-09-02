Μαφία στην Κρήτη: Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο!

Το κύκλωμα δεν περιορίστηκε στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά προετοίμαζε ακόμη και επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι αποκαλύψεις για τη δράση του σοκάρουν, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.
Μία από τις πλέον επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις που έδρασαν στην Κρήτη αποδόμησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη και πολυεπίπεδη επιχείρηση. Το δίκτυο, που δρούσε συστηματικά σε Χανιά και Ρέθυμνο, είχε απλώσει τις δραστηριότητές του από τη διακίνηση ναρκωτικών μέχρι το παράνομο εμπόριο όπλων και οργανωμένους εκβιασμούς, ενώ δεν δίσταζε να σχεδιάζει βομβιστικές επιθέσεις.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της οργάνωσης είχαν ήδη τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε κατοικία αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024, ενώ προετοίμαζαν νέα επίθεση με στόχο δικηγόρο. Η οικονομική τους δραστηριότητα υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε το 1,1 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να «ξεπλένονται» μέσω τραπεζικών συναλλαγών και νόμιμων επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο δίκτυο συμμετείχαν ακόμη και εν ενεργεία αστυνομικός καθώς και υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια της οργάνωσης να αποκτήσει πρόσβαση σε θεσμούς.
Η δομή της ομάδας ήταν απολύτως ιεραρχημένη: στην κορυφή λειτουργούσε ο ηγετικός πυρήνας που όριζε ποσότητες, τιμές και δίαυλους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα, οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές τροφοδοτούσαν συγκεκριμένα σημεία πώλησης, με βασικές «πιάτσες» το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866.
Την καθημερινή διανομή είχαν αναλάβει μικροδιακινητές, ανάμεσά τους και αλλοδαποί «street dealers», που κινούνταν σε τουριστικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Ο νομός Χανίων είχε χωριστεί σε ζώνες «αρμοδιότητας», με κάθε ομάδα να διαθέτει το δικό της πελατολόγιο, διασφαλίζοντας σταθερή ροή αγοραπωλησιών.
