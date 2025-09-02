Μια μυσταγωγική βραδιά στο Ιδαίο Άντρο (βίντεο)

Ο Ψαρογιώργης και ο Γιάννης Αγγελάκας προσέφεραν μια μυσταγωγική βραδιά σε όσους βρέθηκαν στη βορειοδυτική πλευρά του Ψηλορείτη.
Δύο πολύ καλοί και παλιοί φίλοι, με διαφορετικές μουσικές καταβολές αλλά απέραντο και αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους το βράδυ της Δευτέρας (01/09) στο Ιδαίο Άντρο.
Ο Ψαρογιώργης και ο Γιάννης Αγγελάκας προσέφεραν μια μυσταγωγική βραδιά σε όσους βρέθηκαν στη βορειοδυτική πλευρά του Ψηλορείτη, κοντά στα Ανώγεια σε υψόμετρο 1.538 μ.
Η εκδήλωση αυτή έκλεισε με μοναδικό τρόπο το «Φεστιβάλ Ανυφαντού» στα Ανώγεια, ένα νέο, διαθεματικό φεστιβάλ, αφιερωμένο στη γυναίκα δημιουργό, αντλώντας έμπνευση από την τέχνη της ύφανσης -μια πράξη με βαθύ συμβολισμό, η οποία μεταφράζεται στη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης.
Οι εικόνες που έρχονται από τη συναυλία στο Ιδαίο Άντρο είναι χαρακτηριστικές της ατμοσφαιρικής βραδιάς που έλαβε χώρα την Δευτέρα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ