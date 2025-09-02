Κρήτη: Τι ζητούν ενόψει της ΔΕΘ οι φορείς της αγοράς (βίντεο)

Τι δηλώνουν οι πρόεδροι του ΕΒΕΗ και της ΟΕΣΚ.
Όλος ο πολιτικός κόσμος, οι παράγοντες της οικονομίας, αλλά και μεγάλη μερίδα πολιτών περιμένουν την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και όλων των ανακοινώσεων που αναμένονται για την οικονομία ο κόσμος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών προσδοκά κάποια μέτρα που θα σηματοδοτήσουν την ενεργό στήριξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής.
Στην προσπάθεια να φτάσει η φωνή του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου της Κρήτης στα αυτιά της κυβέρνησης μπήκε και το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα είπε στο patris.gr ο πρόεδρος του ΕΒΕΗ, Βαγγέλης Καρκανάκης, το επιμελητήριο έχει αποστείλει στον πρωθυπουργό και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πολυσέλιδο υπόμνημα.
Στο υπόμνημα, σύμφωνα με τον κ.Καρκανάκη, το υπόμνημα περιλαμβάνει σημεία που αφορούν τις ανάγκες συνολικά του κόσμου της επιχειρηματικότητας, αλλά και ειδικότερα τα αιτήματα και τις ανάγκες του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου της Κρήτης.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΗ στις δηλώσεις του εστίασε στην ανάγκη η κυβέρνηση να μετουσιώσει την καλή πορεία της οικονοίας σε μέτρα υποστήριξης και κίνητρα επενδύσεων για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από ελάφρυνση των φορολογικών βαρών αλλά και του ενεργειακού κόστους που πιέζουν τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων.
Σε σχέση με ζητήματα που προκρίνει τοπικά ο χώρος των επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων, ο Βαγγέλης Καρκανάκης αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής που εξελίσσονται και δρομολογούνται στην Κρήτη αλλά και αυτά που έχει ανάγκη σε ορίζοντα χρόνου το νησί, η ανανέωση του πλαισίου παραχώρησης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης(ΔΕΚΚ), το λεγόμενο “μεταφορικό ισοδύναμο” και η δρομολόγηση των μελετών και του σχεδιασμού αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου “Ν.Καζαντζάκης”.
Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου της Κρήτης εκφράζει ο Μανώλης Κουμαντάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ). Ο χώρος του λιανικού εμπορίου,, αλλά και συνολικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πλήττεται, σύμφωνα με τον κ.Κουμαντάκη, με απώτερο στόχο τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα χέρια μεγάλων ομίλων.
Αυτό που χρειάζεται, τόνισε ο κ.Κουμαντάκης, είναι η κυβέρνηση να αφήσει κατά μέρος την ψηφοθηρική διάθεση με διακήρυξη πλασματικών πλεονασμάτων και το μοίρασμα επιδομάτων και να επικεντρωθεί στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό που έχει ανάγκη η αγορά είναι στήριξη και παροχή κινήτρων για όσους παράγουν, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
