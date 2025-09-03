Ρέθυμνο:Με επιτυχία η επετειακή εκδήλωση για τα 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στον Ιερό Ναό Αγίων Πατέρων της Ιεράς Μονής Βωσάκου ΣΥΝΟΔΟ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ 1700 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ

2 Σεπτεμβρίου 2025

Στον προαύλειο χώρο του επ’ ονόματι των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου Ιερού Μετοχίου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισών Μυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκε, με πάνδημη συμμετοχή, το απόγευμα της Τρίτης, 2ας Σεπτεμβρίου 2025, Επετειακή Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την εν Νικαία Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση του Σεπτού Πατριαρχικού Μηνύματος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ρωμανό Αναστασιάδη, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου κ. Γεώργιο Κιαγιά, εκ μέρους του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου, και από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βωσάκου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεο Παναγιωτάκη.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι δύο εκλεκτοί εισηγητές της εσπερίδας, ο κ. Κωνσταντίνος Γιαπιτσόγλου, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Το Μετόχι των Αγίων Πατέρων της Μονής Βωσάκου, στο Καλό Χωράφι Μυλοποτάμου», και η κ. Δέσποινα Πετρουγάκη-Καλαϊτζαντωνάκη, PhD Βυζαντινής Φιλολογίας του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία ομίλησε με θέμα: «Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος (325 μ.Χ.) και ο ρόλος του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου».

Στο δεύτερο, καλλιτεχνικό, μέρος της εκδήλωσης οι Χορωδίες του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών και του Συλλόγου Μικρασιατών Μεγάλου Κάστρου, υπό τη διεύθυνση του Εντιμολ. κ. Ανδρέου Γιακουμάκη, Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Πρωτοψάλτου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου, απέδωσαν τραγούδια της Πόλης και της Μικρασίας, με ένστολα μέλη του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών και του Λυκείου Ελληνίδων Ρεθύμνου να αποδίδουν χορούς των Αλησμόνητων Πατρίδων.

Το δεύτερο μέρος κατέκλεισαν με παραδοσιακούς κρητικούς χορούς μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος & Μανόλης Χνάρης».

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Μάνος Γοργοράπτης, Γραμματέας του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης, θεολόγος-συγγραφέας.

Στην αποφώνηση της εκδηλώσεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος εδόξασε τον Θεόν για την όμορφη αυτή εσπερίδα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ για την αποστολή του Σεπτού Μηνύματός του και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της βραδιάς, ιδιαιτέρως δε τον Ηγούμενο π. Τιμόθεο για το συνολικό του έργο επί σειρά πολλών ετών τόσο στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βωσάκου όσο και στο ιστορικό αυτό Μετόχι των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Ο Σεβασμιώτατος μάλιστα σημείωσε ότι η εκδήλωση αυτή αφιερώνεται στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου (Συριανού), για τον οποίο την επομένη, Τετάρτη, 3η Σεπτεμβρίου 2025, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομηδείας, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στο Ναό των Αγίων Πατέρων, και ευχαρίστησε όλους για την καρδιακή και ολοπρόθυμη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Ακολούθως, προσφέρθηκε από την οικογένεια Χνάρη πλούσια φιλοξενία σε όλους τους συμμετέχοντες.