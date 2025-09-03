Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη-Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι

Μια μοναδική συναυλία προς τιμήν του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του παγκόσμιου Έλληνα, ο οποίος με τη μουσική του ένωσε γενιές και λαούς, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Στη σκηνή θα βρεθεί το καταξιωμένο συγκρότημα, Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής, «ΕΜΜΕΛΟΝ» που θα “ταξιδέψει” το κοινό, στον μαγικό κόσμο των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα που θα αναδείξει το εύρος και το βάθος του μεγαλειώδους έργου του.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου.