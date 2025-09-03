ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη-Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι

Μια μοναδική συναυλία προς τιμήν του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του παγκόσμιου Έλληνα, ο οποίος με τη μουσική του ένωσε γενιές και λαούς, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Στη σκηνή θα βρεθεί το καταξιωμένο συγκρότημα, Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής, «ΕΜΜΕΛΟΝ» που θα “ταξιδέψει” το κοινό, στον μαγικό κόσμο των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα που θα αναδείξει το εύρος και το βάθος του μεγαλειώδους έργου του.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου.

Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για την εκδήλωση μνήμης...

0
Χθες, στον Αβδελλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τα τραγικά...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά την Παρασκευή η μεγάλη γιορτή...

0
Η καρδιά της μουσικής, της παράδοσης και του πολιτισμού...

