ΚΡΗΤΗ

Χρυσός Σεπτέμβρης : Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην παιδική ηλικία.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η γνώση είναι χρυσός. Η ευαισθητοποίηση είναι χρυσός. Η δράση είναι χρυσός.
Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών.
Γίνε εθελοντής δότης αίματος και αιμοπεταλίων
Γίνε πολύτιμος.
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Ηλιαχτίδα σας προσκαλεί όλους σε χρυσές δράσεις ζωής:
• Εκδήλωση αφιερωμένη στη δωρεά Μυελού των Οστών , Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 ώρα 19:30 μ.μ. στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε, Αγ. Παρασκευής Ρεθύμνου : Η Ηλιαχτίδα συμμετέχει πραγματοποιώντας λήψεις στοματικού επιχρίσματος (σάλιου) και εγγραφή εθελοντών δοτών από εθελοντές του Συλλόγου.

• Διήμερο Δράσεων Υγείας & Πρόληψης του ΣΥ.Φ.Α.Κ. 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Ελευθερίας : Οι εθελοντές μας θα είναι εκεί για να ενημερώσουν και να πραγματοποιήσουν λήψεις στοματικού επιχρίσματος και εγγραφή εθελοντών δοτών.

Οι δράσεις δεν σταματούν εδώ!
Η Ηλιαχτίδα συνεχίζει τον χρυσό κύκλο δράσεων.
Μείνετε συντονισμένοι!
Γίνετε μέρος της χρυσής αλυσίδας προσφοράς και αγάπης!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για την εκδήλωση μνήμης...

0
Χθες, στον Αβδελλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τα τραγικά...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά την Παρασκευή η μεγάλη γιορτή...

0
Η καρδιά της μουσικής, της παράδοσης και του πολιτισμού...

Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για την εκδήλωση μνήμης...

0
Χθες, στον Αβδελλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τα τραγικά...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά την Παρασκευή η μεγάλη γιορτή...

0
Η καρδιά της μουσικής, της παράδοσης και του πολιτισμού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη-Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Καστέλλι
Επόμενο άρθρο
Το Σχολείο Θεάτρου σε καλεί στη σκηνή! Από την πρώτη πρόβα ως το τελευταίο χειροκρότημα!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για την εκδήλωση μνήμης στο χωρίο Αβδελλά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χθες, στον Αβδελλά πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τα τραγικά...

Δήλωση Ν. Παπανδρέου για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
“Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία·...

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ξεκινά την Παρασκευή η μεγάλη γιορτή πολιτισμού, το 3ο Malevizi Festival

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η καρδιά της μουσικής, της παράδοσης και του πολιτισμού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST