Χρυσός Σεπτέμβρης : Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην παιδική ηλικία.

Η γνώση είναι χρυσός. Η ευαισθητοποίηση είναι χρυσός. Η δράση είναι χρυσός.

Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών.

Γίνε εθελοντής δότης αίματος και αιμοπεταλίων

Γίνε πολύτιμος.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Ηλιαχτίδα σας προσκαλεί όλους σε χρυσές δράσεις ζωής:

• Εκδήλωση αφιερωμένη στη δωρεά Μυελού των Οστών , Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 ώρα 19:30 μ.μ. στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε, Αγ. Παρασκευής Ρεθύμνου : Η Ηλιαχτίδα συμμετέχει πραγματοποιώντας λήψεις στοματικού επιχρίσματος (σάλιου) και εγγραφή εθελοντών δοτών από εθελοντές του Συλλόγου.

• Διήμερο Δράσεων Υγείας & Πρόληψης του ΣΥ.Φ.Α.Κ. 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Ελευθερίας : Οι εθελοντές μας θα είναι εκεί για να ενημερώσουν και να πραγματοποιήσουν λήψεις στοματικού επιχρίσματος και εγγραφή εθελοντών δοτών.

Οι δράσεις δεν σταματούν εδώ!

Η Ηλιαχτίδα συνεχίζει τον χρυσό κύκλο δράσεων.

Μείνετε συντονισμένοι!

Γίνετε μέρος της χρυσής αλυσίδας προσφοράς και αγάπης!