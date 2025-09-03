Το Σχολείο Θεάτρου σε καλεί στη σκηνή! Από την πρώτη πρόβα ως το τελευταίο χειροκρότημα!

Ένα ταξίδι που ξεκινά από το κείμενο και κορυφώνεται στη σκηνή… Με έναν ανανεωμένο και δημιουργικό τρόπο επιστρέφει για τη 12η χρονιά του το Σχολείο Θεάτρου, υπό τη διεύθυνση της ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και acting coach Μαρίας Καντιφέ. Το νέο πρόγραμμά του: From Page to Stage (Από το Κείμενο στη Σκηνή) καλεί όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη τέχνη του Θεάτρου, ανεξαρτήτως εμπειρίας, να συμμετέχουν σε αυτό!

Το Σχολείο Θεάτρου δημιουργήθηκε το 2014 στον Θεατρικό Περίπλου, με έμπνευση και πρωτοβουλία της Μαρίας Καντιφέ, η οποία ήρθε από την πρωτεύουσα μετά από πορεία δεκαετιών στις Αθηναϊκές σκηνές, όπου συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του νεοελληνικού θεάτρου (Κώστας Τσιάνος, Μίνως Βολανάκης, Λυδία Κονιόρδου, Γιάννης Κόκος, Σταμάτης Κραουνάκης, Σωτήρης Χατζάκης, κ.α.) τόσο ως ηθοποιός όσο και ως βοηθός σκηνοθέτη και Acting Coach. Στόχος η δημιουργία στο Ρέθυμνο μιας θεατρικής σχολής που θα μπορούσε να προσφέρει στους ανθρώπους εκτός Αθηνών την λεπτομερή και πολυδιάστατη εκπαίδευση που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός.

Μέχρι σήμερα το Σχολείο Θεάτρου έχει εκπαιδεύσει πάνω από 100 άτομα, μέσα από τον πλήρη κύκλο σπουδών, τα θερινά μαθήματα και τα εξειδικευμένα σεμινάρια από γνωστούς επαγγελματίες του χώρου, όπως ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Κωστής Καπελώνης, η Μάρθα Φριντζήλα, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Ταξιάρχης Χάνος, ο Γιώργος Καύκας, η Martina Sagmeister, η Susana Abigador κ.α.

Φέτος ένα νέος κύκλος έρχεται να προστεθεί με το πρόγραμμα From Page to Stage (Απ’ το Κείμενο στη Σκηνή), στο οποίο οι σπουδαστές μέσα από εξειδικευμένο κύκλο μαθημάτων θα ανακαλύψουν με τον πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο όλα τα στοιχεία που συνθέτουν μια παράσταση: Αυτοσχεδιασμοί, Σωματική Έκφραση, Κινησιολογία, Εκφραστικό Τραγούδι, Κοστούμια, Μουσική, Φωτισμοί, Τεχνικά στοιχεία, Δημιουργία ενός ρόλους, Υποκριτική.

“From Page to Stage” – «Από το Κείμενο στη Σκηνή»

Θέλεις να ασχοληθείς με το θέατρο, αλλά δεν έχεις καμία εμπειρία;

Το ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ δίνει μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο του Θεάτρου με τον καλύτερο τρόπο!

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAdfk_JmaD6pS9ty4OndH4DrCgV9J74GJKQLm4tPWPrNrXg/viewform

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, είτε αρχάριοι, είτε με θεατρική εμπειρία. Με διάρκεια 9 μηνών (Οκτώβριος 2025 – Ιούνιος 2026), οι συμμετέχοντες θα ζήσουν τη μαγεία της θεατρικής δημιουργίας μέσα από διαδραστικά μαθήματα που περιλαμβάνουν: Δημιουργία Ρόλου, Κίνηση και Σωματική Έκφραση, Ασκήσεις ensemble, Ορθοφωνία, Εκφραστικό Τραγούδι,

Αυτοσχεδιασμό, Χρήση Σκηνικών αντικειμένων και τεχνικών στοιχείων πίσω από τη σκηνή (φώτα, ήχος, εφέ, σκηνικά).

Το Σχολείο Θεάτρου στελεχώνεται με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Καντιφέ, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και acting coach, μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προσφέροντας την ποιότητα και την σφραγίδα του αναγνωρισμένου Σχολείου Θεάτρου.

Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου, κυρίως βραδινές ώρες, διάρκειας 2-3 ωρών, δύο φορές την εβδομάδα.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAdfk_JmaD6pS9ty4OndH4DrCgV9J74GJKQLm4tPWPrNrXg/viewform

Κάνε το βήμα και ζήσε το θέατρο στην πράξη!

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 22 Σεπτεμβρίου 2025 και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Μάθε για το Σχολείο Θεάτρου και τις δράσεις του εδώ: https://www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1088

Πληροφορίες & Αιτήσεις: info@theatrikosperiplous.gr – 6943688972

37 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

Βρείτε τον Θεατρικό Περίπλου στα Social Media:

Facebook: Θεατρικός Περίπλους και Σχολείο Θεάτρου – Θεατρικός Περίπλους

Instagram: th.periplous

TikTok: theatrikos.periplous