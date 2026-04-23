Ανακοίνωση του Δήμου Γαύδου για τις εργασίες καταδαφίσης αυθαίρετων κατασκευών

Τις τελευταίες ώρες, ο Δήμος Γαύδου και προσωπικά η Δήμαρχος δέχονται

μια χυδαία και άδικη επίθεση, με αφορμή τις εργασίες κατεδάφισης

αυθαίρετων κατασκευών («καβατζών») στην περιοχή Αη Γιάννη – Λαυρακά.

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

Οι εργασίες ήταν αναμενόμενες και υλοποιούνται από ανάδοχο, κατ’

εφαρμογή αποφάσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Κρήτης. Οι άνθρωποι που διαμένουν στην περιοχή ενημερώθηκαν

για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

στις 18/4, ενώ ο Δήμος ενημερώθηκε εγγράφως, με αίτημα θυροκόλλησης της

σχετικής ανακοίνωσης ώστε να υπάρξει καθολική ενημέρωση.

Την Τρίτη 21/4, ομάδα περίπου 15 ατόμων παρεμπόδισε την εκτέλεση των

εργασιών, παρουσία του αστυνομικού Γαύδου. Την επόμενη ημέρα, οι

εργασίες επανεκκίνησαν με την παρουσία ενισχυμένης αστυνομικής δύναμης.

Είναι κρίσιμο να ειπωθεί καθαρά:

Δεν πρόκειται για μια γενικευμένη επιχείρηση. Σε άλλα σημεία του νησιού,

παρόμοιες κατασκευές που δεν βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες

περιοχές δεν έχουν θιγεί. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά έναν χώρο

ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, που απαιτεί προστασία.

Η Γαύδος είναι ένας τόπος μοναδικός. Δεν είναι «χώρος χωρίς κανόνες».

Δεν είναι πεδίο αυθαιρεσίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν άβατα.

Οι παραλίες, τα δάση και το φυσικό της περιβάλλον ανήκουν σε όλους-και

πρωτίστως στις επόμενες γενιές.

Κατανοούμε ότι πίσω από κάποιες συμπεριφορές υπάρχουν ανάγκες και

δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε:

καλούμε όσους πραγματικά θέλουν να παραμείνουν και να συμβάλουν θετικά

στο νησί, να το κάνουν με νόμιμο τρόπο. Ως Δήμος έχουμε ήδη εκφράσει τη

διάθεση να αναζητήσουμε τρόπους στήριξης, ακόμη και με μικρές συμβάσεις

εργασίας, για μια ομαλή και αξιοπρεπή ένταξη.

Όμως η καταστροφή, η αυθαιρεσία και η στοχοποίηση δεν είναι λύση.

Καλούμε την αντιπολίτευση να επισκεφθεί την περιοχή, να γνωρίσει την

πραγματική του αξία αλλά και τα όριά του νησιού, και να σταθεί στο ύψος

των περιστάσεων χωρίς λαϊκισμούς. Η Γαύδος έχει πολλές ανάγκες. Αν δεν

συνεργαστούμε με σοβαρότητα, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπιζόμαστε ως

πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Ο Δήμος Γαύδου θα συνεχίσει να στέκεται με ευαισθησία απέναντι στους

ανθρώπους, αλλά και με απόλυτη αποφασιστικότητα απέναντι σε ό,τι βλάπτει

το νησί.

Η Γαύδος δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους.