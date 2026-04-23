Ρεσιτάλ πιάνου Λευτέρη Γαβαλά, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Με αφορμή τη βράβευσή του στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου De Bach au Jazz με το ειδικό βραβείο «Manos Hadjidakis 100 years anniversary» (Ιούλιος 2025), ο Λευτέρης Γαβαλάς παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ που ενώνει διαφορετικές εποχές και ύφη.

Από την Παρτίτα σε ντο ελάσσονα του Bach και την τελευταία σονάτα του Beethoven, περνά στη ρομαντική Φαντασία του Mendelssohn και κορυφώνει με την Ιονική Σουίτα του Χατζιδάκι, σε ένα πρόγραμμα όπου η παράδοση συναντά τον λυρισμό και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4B6g-gzk0n0