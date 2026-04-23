«ΑΝΟΙΞΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ»: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Καστέλλι, στις 25 & 26 Απριλίου

Με ένα «πλούσιο» πρόγραμμα εκδηλώσεων, αφιερωμένο στη Γυναίκα, την Τέχνη και την Παράδοση, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας υποδέχεται την Άνοιξη, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Σάλλας» στο Καστέλλι, με ώρα έναρξης στις 17:00.

Οι ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με τίτλο «ΑΝΟΙΞΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ», διοργανώνονται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με το Σωματείο «ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ», το ΚΑΠΗ Καστελλίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλίου, το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας και το Λογάρι Γεύσεων.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Σάββατο 25 Απριλίου

Ώρα 17:00

Καλωσορίζουμε την Άνοιξη στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχ. Σάλλας».

• Πλέκουμε στεφάνια με λουλούδια.

• Διαδραστική παρουσίαση της πλεκτικής και του κεντήματος από γυναίκες του Δήμου μας.

• «Μαγειρέματα της Άνοιξης» από τον Σύλλογο «Λογάρι Γεύσεων».

Ώρα 18:00

Καλωσόρισμα από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα. Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και παρουσίαση της έκθεσης:

«Η Γυναίκα στην Τέχνη: Χειροποίητα έργα γυναικών του Δήμου μας».

Ώρα 18:20

Ομιλία με θέμα: «Οι ψυχοκοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης γυναίκας: Διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων και των μηχανισμών ψυχικής επιβάρυνσης»,

από την Ψυχολόγο Φραγκουλάκη Στέλλα.

Ώρα 18:40

«Ιστορίες γυναικών». Βιωματικές αφηγήσεις από παιδιά του Λυκείου Καστελλίου.

Ώρα 19:00

Παραδοσιακοί χοροί από τη χορευτική ομάδα «Σερβόδεξοι» και Κρητικός παλαιινός χορός από τις κυρίες:

Στέλλα Τσικαλάκη, Χριστίνα Πετροδασκαλάκη, Ελένη Πετροδασκαλάκη και Λατοπία Ροβύθη.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νίκος Χναράκης (λύρα και τραγούδι) και Δημήτρης Κανάκης (λαούτο).

Θα ακολουθήσει κέρασμα με εδέσματα από την κρητική γαστρονομία.

Κυριακή 26 Απριλίου

Ώρα Ώρα 17:00

• Διαδραστική παρουσίαση της πλεκτικής και του κεντήματος από γυναίκες του Δήμου μας.

• «Τα γλυκά της Άνοιξης». Εργαστήριο από τον Σύλλογο «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας» και το ΚΑΠΗ Δ.Κ. Καστελλίου.

Ώρα 18:30

Ομιλία με θέμα: «Άνοιξη γένους θηλυκού: Η δύναμη της αναγέννησης»,

από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Όλγα Δραμουντάνη.

Ώρα 18:50

«Ιστορίες γυναικών». Βιωματικές αφηγήσεις από παιδιά των Λυκείων Αρκαλοχωρίου.

Ώρα 19:15

Μουσική παράσταση. Τραγούδια για τη Γυναίκα και την Άνοιξη από το μουσικό σύνολο «Ανεμώνες».

Συμμετέχουν: Γεωργία Αποστολογιωργάκη (μπεντίρ, τραγούδι), Νίκος Χναράκης (λύρα, τραγούδι) και Αποστόλης Κολιορδάκης (λαούτο).

Χοροί από μέλη του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ομίλου «Ερφαλής».

Θα ακολουθήσει κέρασμα με εδέσματα από την κρητική γαστρονομία.

Συντονισμός παρουσίασης: Κυριάκος Καραγιώργης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.